Tota la veritat sobre Norwegian i el vol Barcelona-Tòquio

En les últimes hores s'ha produït una tempesta mediàtica després que aquest i altres mitjans publiquessin que l'aerolínia Norwegian no pot volar entre Barcelona i Tòquio per l'existència d'un conveni entre Espanya i Rússia que ho impedeix. És cert, això? Per què algunes persones ho neguen? En aquest article intentarem resoldre els dubtes o confusions que hi pugui haver.

"Si tingués els drets de vol començaria demà mateix... així doncs, és cosa dels polítics fer-ho". Aquesta és la frase literal [ ESCOLTA L'ÀUDIO] que va pronunciar aquest dimarts Bjørn Kjos, conseller delegat de Norwegian, quan l'ARA li va preguntar si, amb els obstacles burocràtics que existeixen actualment, la companyia esperava poder operar un vol directe entre Barcelona i Tòquio. Quins són aquests obstacles burocràtics? Tal com va explicar la mateixa companyia fa més d'un mes, el conveni existent entre Espanya i Rússia impedeix que els vols espanyols que sobrevolen el gegantí país que presideix Vladímir Putin surtin d'una ciutat que no sigui Madrid.

Així ho va explicar l'ARA en el seu moment i, de fet, també ho van explicar aleshores altres mitjans, com 'El Periódico' o 'Expansión', també presents en la trobada en la qual Norwegian va explicar l'existència d'aquest obstacle, a dia d'avui insalvable. Aquestes informacions recollien el que la mateixa empresa havia explicat.

Norwegian va dir exactament això: "L’acord bilateral Espanya-Rússia sobre vols transsiberians, que es va concertar tot just l’estiu passat, només té en compte Madrid com a punt d’entrada i sortida per als vols que vagin d’Espanya a Tòquio o Xangai tot sobrevolant Sibèria", va afirmar el director de comunicació de Norwegian a Espanya, Alfons Claver, en un correu electrònic enviat als periodistes que van cobrir aquella informació.

Ahir, el conseller delegat de la companyia va anar encara més enllà i va afirmar que, si no fos per aquesta trava, "demà mateix" volaria a Tòquio des de Barcelona. Altres mitjans allà presents (com Europa Press o 'La Vanguardia') també ho van recollir.

Aquesta queixa de Norwegian entronca amb el que moltes aerolínies diuen en privat però no s'atreveixen a dir en públic, segurament per temor a represàlies. Què diuen les companyies quan els micròfons estan apagats? Que l'Estat té una política sistemàtica per afavorir l'aeroport de Barajas. Era d'agrair que algú ho digués obertament.

Tot i així, Norwegian va reaccionar assegurant al seu compte de Twitter que la notícia publicada ahir era una "manipulació". El seu argument: no es pot parlar de "veto" perquè el vol no existeix. "No es pot vetar cap cosa que no s'hagi sol·licitat", va explicar el director de comunicació de Norwegian en una conversa posterior amb aquest diari. "Com que nosaltres no hem presentat mai cap sol·licitud de sobrevol de Rússia per anar al Japó, és impossible que ens l'hagin vetada", va afegir. Amb tot, les paraules del seu conseller delegat eren clares: "Si tingués els drets de vol començaria demà mateix". ¿Potser hauria estat més afinat posar 'bloqueig', en lloc de 'veto'? És debatible. Des del moment que un conveni, segons la mateixa companyia, només autoritza els vols des d'un aeroport, tota la resta estan vetats. Per tant, el veto, bloqueig o obstrucció existeix, tot i que no afecti només Norwegian. És un veto a Barcelona i a tota la xarxa d'aeroports espanyols que no siguin Barajas.

A què es deu la reacció de Norwegian? Això no es pot saber, només es pot suposar. La companyia ha assegurat recentment que té importants plans d'expansió a l'aeroport de Barajas (el mateix conseller delegat hi va insistir dimarts a Barcelona) i potser consideren que unes declaracions com aquestes els poden penalitzar en la negociació amb el govern central que és qui, al capdavall, té el monopoli dels aeroports i l'espai aeri espanyol. En tot cas, l'origen de tota la informació que s'ha publicat procedeix de la mateixa aerolínia.

Un últim apunt: Norwegian no només es topa amb aquests obstacles burocràtics en aquesta ruta concreta, tal com també es deia a la notícia. Els problemes de la companyia no són només a Espanya. Segons va dir Bjorn Kjos, els bloquejos per efectuar determinades rutes són un problema que es troba "a tot arreu". Esclar que per veure això s'havia de llegir la notícia sencera.