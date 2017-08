La catalana LoanBook tancarà l’any amb 25 M de crèdits a pimes

La plataforma catalana d’inversió en crèdit a pimes LoanBook Capital preveu tancar el 2017 amb un total de 25 milions d’euros concedits en crèdits a empreses. Fins al juliol, aquesta start-up ja ha prestat més d’11 milions d’euros, un 75% més que el mateix període de l’any passat.

En total, des de la seva fundació, l’octubre del 2013, l’empresa -que fa d’intermediària entre inversors i pimes que necessiten finançament- ja ha concedit més de 600 crèdits, dels quals set de cada deu han anat a parar a petites i mitjanes empreses catalanes. Segons el director d’operacions de LoanBook, Lucas de Mendoza, “no és que augmenti la necessitat de crèdit de les empreses”, sinó que ara tenen una altra via “alternativa al finançament tradicional” que els permet no dependre tant dels bancs. “Encara som una gota d’aigua comparat amb el finançament que atorga el mercat bancari, però a poc a poc anem creixent”, assegura De Mendoza a aquest diari.

Segons dades a les quals ha tingut accés l’ARA, l’import inicial mitjà dels crèdits és de 69.500 euros, i l’interès brut anual (TAE) per a les empreses és del 6,95%. Segons les dades facilitades per la plataforma, la rendibilitat per als inversors és del 5,16% net anual. De Mendoza argumenta que per a les pimes hi ha dues diferències clau respecte al finançament bancari. “El tipus d’interès que paguen les empreses és semblant, però nosaltres som molt més ràpids i no exigim cap vinculació a cap altre producte, com fan els bancs; no fem venda creuada”, assegura De Mendoza.

Fidelització de les pimes

Actualment LoanBook concedeix entre 25 i 30 crèdits cada mes, dels quals una vintena són d’empreses que ho fan per primera vegada. “De les que ho proven, el 85% repeteixen”, manté De Mendoza, que espera tancar l’any amb entre 3,5 i 4 milions d’euros de crèdit concedit mensualment. La companyia, amb seu a Barcelona i una vintena de treballadors, va facturar 200.000 euros el 2016 i preveu triplicar la xifra aquest any. A més, calcula entrar en números verds el primer trimestre del 2018. Al març van fer una ampliació de capital d’1,75 milions (d’aquests, 750.000 euros via crowdfunding ). La companyia no preveu més necessitats de capital fins al 2018.