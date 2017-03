El deute públic espanyol torna a disparar-se fins al 99,7% del PIB

Les administracions públiques de l'estat espanyol van sumar 9.213 milions d'euros de deute públic, cosa que el situa de nou al voltant del 99,7% del PIB. El creixement de l'economia espanyola i l'increment de l'ocupació és un dels missatges que més llença el govern de Mariano Rajoy per via de diversos dels seus ministres. Durant la presentació d'aquesta setmana l' informe econòmic de l'OCDE sobre Espanya, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, es mostrava visiblement satisfet amb les felicitacions d'aquesta organització en aquest àmbit. Però hi ha un dels indicadors macroeconòmics que l'Estat no aconsegueix millorar: el deute públic. El mateix informe de l'OCDE alerta que Espanya no redueix prou de pressa el seu nivell d'endeutament i creu que no serà fins al 2030 que aconsegueixi arribar a un 94% del PIB, en una línia similar al que considera l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef).



Així, segons les dades publicades aquest dimecres pel Banc d'Espanya, el deute conjunt de les administracions públiques de l'Estat va ascendir fins als 1,114.840 bilions d'euros, un augment de 9.213 milions si es compara amb el mes anterior, un increment del 0,8%. L'endeutament de les administracions al desembre va ser de 1.105 milions d'euros. Tot i això, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior, la tendència continua sent molt més acusada i el repunt arriba al 3,9% perquè ha augmentat en 42.354 milions d'euros.

De fet, l'últim mes de l'any passat, el deute públic de les administracions públiques de l'Estat també va créixer però el creixement a l'alça de l'economia va salvar l'any. L 'Estat va acabar l'any amb 1,105 bilions d'euros de passiu, 32.438 milions més que ara fa un any . Així, passaria del 99,2% amb què va tancar el 2015 al 98,98% el 2016 si es pren com a base la previsió recollida al pla pressupostari enviat a Brussel·les. Tenint en compte que el PIB va avançar més, l'Estat va aconseguir complir amb l'objectiu del 99,4% de l'endeutament però amb el nou repunt de gener, tornaria a quedar per sobre d'aquest llindar. Els darrers dos mesos, però, Espanya havia aconseguit reduir el deute també en termes absoluts i no només percentuals, una tendència que va trencar-se al desembre. Per tant, les administracions públiques tornen a sumar dos mesos consecutius d'augment de l'endeutament.