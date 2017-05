Les empreses espanyoles, a la cua en l'ús del 'big data' a Europa

Menys d'una de cada deu empreses espanyoles fa servir el 'big data' per empènyer el seu model de negoci, segons les últimes dades publicades aquest dimarts per l'oficina estadística europea Eurostat. Només un 8% de les companyies de l'Estat utilitzen l'anàlisi de dades per augmentar el seu benefici, per sota del 10% de mitjana que ho aplica a la Unió Europea (UE). Així doncs, Espanya se situa a la cua en l'ús d'aquesta tecnologia a Europa, però per davant de països com Hongria, Alemanya, Polònia o Xipre, on el percentatge és encara més baix.

Per contra, el país europeu on les empreses utilitzen l'anàlisi del 'big data' amb més freqüència és Malta, on ho fa el 19% de les companyies, seguit dels Països Baixos (19%), Bèlgica (17%) i Finlàndia (15%). L'Eurostat ha publicat aquestes dades coincidint amb la celebració demà del Dia d'Internet i les Telecomunicacions que enguany la UE dedicarà a aquesta tecnologia.

Segons l'Eurostat, entre les empreses que recorren al 'big data' l'eina més popular és la geocalització de dispositius portàtils, que fan servir el 47% dels negocis, mentre que el 45% utilitza dades generades a través de les xarxes socials. D'altra banda, un terç de les companyies que fan servir 'big data' afirmen que analitzen la informació de dispositius connectats i sensors, mentre que una quarta part les obté a través d'altres recursos.