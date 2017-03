Les empreses de neteja, en el punt de mira per frau

Tenen convenis propis al marge de la negociació col·lectiva, treballen més hores, cobren fins a un 50% menys i sovint sense vacances pagades. Aquestes són, segons la Inspecció de Treball, les condicions de molts empleats que treballen per a les anomenades empreses multiservei o de serveis integrals: societats que no tenen una activitat específica registrada, sinó que ofereixen serveis de tot tipus a qualsevol sector. Proliferen sobretot en l’àmbit de la neteja -com les cambreres de pisos, encarregades de les habitacions dels hotels- o entre els transportistes, i permeten a altres empreses aprimar la seva plantilla i cobrir les vacants per aquesta via amb la meitat del salari que és habitual per conveni.

“Funcionen com una ETT però sense acollir-se a les normes que ha de complir una empresa de treball temporal”, assegura Núria Gilgado, responsable d’acció sindical de la UGT a Catalunya. La Generalitat ja hi ha posat l’ull a sobre. Segons les primeres dades de la Inspecció de Treball a les quals ha tingut accés l’ARA, s’han fet una trentena d’inspeccions i en tres de cada quatre empreses registrades s’hi han detectat infraccions sancionables per valor de 82.000 euros. El departament de Treball va intensificar els controls la segona meitat de l’any passat per detectar casos de subcontractació fraudulenta o cessió il·legal de treballadors amb dos objectius: vetllar per les condicions laborals i evitar que aquestes pràctiques s’estenguin a altres sectors.

“No són ni empreses de neteja ni d’hoteleria i, com que no estan en cap sector concret, la reforma laboral els permet no estar tampoc en cap conveni, i per tant, paguen menys”, explica el secretari de Treball, Josep Ginesta. Treball i els sindicats coincideixen que aquest tipus d’empreses, permeses per la reforma laboral, entren en contradicció amb alguns punts de l’Estatut dels Treballadors, com els articles 42 i 43, que regulen la subcontractació i la cessió de treballadors -que només es legal si es fa a través d’una ETT-. “Els canvis en les reformes laborals del PSOE i del PP han fet més laxos els articles de protecció en aquests temes -assegura Ginesta- i moltes d’aquestes empreses fan veure que són subcontractes”.

Més inspeccions i infraccions

Segons les dades de les inspeccions de Treball, quatre de cada deu empreses multiservei investigades (el 44%) cometen una cessió il·legal de treballadors: n’han detectat concretament 12 casos. També s’han identificat vuit contractes en què els treballadors feien més hores de les declarades inicialment i s’han transformat una desena de temporals en indefinits. Tanmateix, s’ha obligat a donar d’alta a l’empresa principal set treballadors. Les investigacions han detectat irregularitats en matèria de seguretat i salut en el treball, sobretot per l’excés de riscos ergonòmics per als treballadors.

Amb aquests resultats sobre la taula, la Generalitat ha decidit iniciar una nova campanya, per a aquest mateix any, i intensificar les investigacions en pràcticament un 500%. “Volem denunciar la trampa que fan aquestes empreses”, avisa Ginesta. “En molts casos parlem del sector més dèbil d’entre els treballadors, perquè són llocs de feina que ocupen majoritàriament dones i immigrants”, afegeix.

El departament de Treball assegura que a banda dels problemes per als treballadors, les empreses de serveis integrals també generen divisió entre els empresaris. “Hi ha una divergència entre els que volen a tot preu el low cost i els que aposten més per la qualitat”, diuen, fet que provoca tensions entre empreses que són competència entre elles.

Salaris per sota del conveni

Els sindicats denuncien que el problema no és nou i la solució ja triga massa a arribar: “Des del 2012 aquestes empreses han quadruplicat el nombre de treballadors en detriment de la xifra d’empleats a les empreses principals -destaca Núria Gilgado, de la UGT-. No són llocs de treball nous, sinó tot el contrari, han eliminat llocs que abans estaven a les altres empreses i ara els tenen ells”. Els sindicats fa mesos que denuncien aquestes pràctiques i asseguren que “la diferència salarial és d’un 30% o un 40%”. “Hem trobat casos en què els empleats cobren 600 euros menys i treballen més hores”, diu Gilgado.

Un dels àmbits més evidents és el de les cambreres de pisos: “Per conveni haurien de cobrar 1.286 euros i complements de roba i manutenció per 1.791 hores, i en aquestes empreses amb conveni propi cobren 674 euros -el mínim interprofessional- i fan 1.800 hores”. A l’informe del sindicat hi ha més exemples: els mossos de magatzem d’empreses multiservei cobren un 53% menys i el personal de manteniment entre un 40% i un 45% menys. Les empreses apuntades en aquest informe mantenen que compleixen “escrupolosament” la legalitat i diuen que pacten els salaris amb els sindicats, tot i que admeten que “en alguns casos” s’han comès abusos.