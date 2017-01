El 63% de les grans inversions tecnològiques es fan a Catalunya

L’ecosistema emprenedor de Barcelona va començar el 2017 de manera semblant a com ho feia l’any anterior. Amb una ronda de finançament important, provinent, a més, de la mateixa empresa. Letgo és un dels grans desconeguts del sector tech català, però la setmana passada va tancar la ronda més gran de totes les start-ups espanyoles des del 2010. Aquest mercat de segona mà virtual, molt similar a Wallapop -amb qui es va aliar l’any passat per atacar el mercat dels EUA-, va aconseguir aixecar 175 milions de dòlars (uns 163 milions d’euros). Barcelona és la ciutat preferida del capital risc a l’Estat, també en el volum de les inversions. En els últims set anys, un 63% de les rondes superiors a 10 milions d’euros en start-ups tecnològiques es van quedar a Catalunya. La proporció no dista gaire d’una altra dada rellevant: el 71% del capital risc internacional invertit a l’Estat va anar a parar a Catalunya, segons l’informe de l’Associació Espanyola de Capital, Creixement i Inversió (ASCRI) per a l’any 2015.

De fet, de les deu rondes més grans un total de vuit van ser per a empreses catalanes. Entre d’altres, companyies com el gegant del vot electrònic Scytl o el portal de moda online Privalia, que ja han aconseguit madurar dins el mercat. En termes de volum, aquestes grans rondes a Catalunya equivalen a uns 928 milions d’euros, prop d’un 70% del total espanyol. En aquest recull, però, només es tenen en compte les empreses amb seu social a l’Estat, una tria que deixa fora altres actors potents de l’ecosistema de Barcelona com Kantox, que té la seu a Londres. El 2016 es va saldar amb sis operacions a Catalunya per sobre dels 10 milions d’euros. A més de la ronda de 88 milions d’euros de Letgo (que va ser la segona més alta de l’Estat l’any passat), la biotech Stat Diagnostica va aixecar 25 milions d’euros, mentre que la plataforma per buscar feina Corner Job va aconseguir 23 milions en finançament. Aelix Therapeutics, ABA English i Ibenta també van acabar l’any amb rondes properes als 10 milions d’euros.

Què provoca aquesta atracció del capital risc cap a la capital catalana? I què significa que també ho faci en els volums més grans? Segons el soci del fons d’inversió Inveready Carlos Conti, l’ecosistema barceloní fa de multiplicador. “És natural que si Catalunya atreu el volum més gran d’inversió, també es quedi les rondes més grans”, raona. Conti recorda que a la capital catalana hi ha una gran sinergia de professionals i inversors que empeny un sector que està madurant. “Cada vegada es genera més confiança. Els emprenedors de fa uns anys n’han après i ara també són inversors”, explica la consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu.

A més, la també directora general d’Indústria destaca que iniciatives com el Barcelona Tech City, el clúster de les empreses tecnològiques de Catalunya, també ha contribuït a millorar la posició de la capital catalana com a hub innovador. En aquest sentit, destaca que cites com el Mobile World Congress, el 4YFN o el congrés Smart City World Expo “ajuden a generar valor i a fer visible l’ecosistema a nivell global”. Segons Conti, la diferència amb Madrid, on aquestes operacions suposen prop del 30%, s’explica perquè el capital risc s’ha concentrat històricament a la capital catalana. “Hi ha hagut actors com l’Institut Català de Finances que han donat suport a les gestores i han posat el primer ticket d’inversió per al sector”, explica l’inversor. En canvi, destaca que a Madrid s’hi han concentrat operacions més corporatives.

Més inversió el 2016

Segons les primeres estimacions de l’ASCRI per al mercat del capital risc espanyol, l’any passat es va tancar amb un volum de prop de 3.000 milions d’euros i unes 600 inversions, un nivell lleugerament superior respecte al 2015. Concretament, l’associació destaca que el sector va recuperar les grans operacions durant la segona part de l’any. L’informe també assenyalava que els inversors internacionals van tornar a empènyer amb força durant l’any passat, amb el resultat que van tancar un total de 1.988 milions d’euros en 62 inversions, un 66% del total invertit a l’Estat. No obstant, l’ASCRI indica que el mercat d’operacions entre 10 i 100 milions d’euros es va mantenir actiu però va perdre pistonada respecte al 2015. Mentre que l’any passat es van tancar 43 inversions amb un total de 1.132 milions d’euros, l’anterior se saldava amb 1.638 milions d’euros invertits i 57 operacions.