Les hores de vaga es tripliquen al juliol

La conflictivitat laboral augmenta al mateix ritme que es recupera l’activitat econòmica. Les hores que els treballadors van destinar a fer vaga aquest mes de juliol tripliquen les que van fer el mateix mes de l’any passat, segons les dades de la patronal espanyola CEOE. Només el mes passat 18.590 treballadors es van declarar en vaga a Espanya i, en conjunt, les protestes van fer que deixessin de produir als seus llocs de treball durant més d’un milió d’hores. Aquesta xifra representa un 0,04% del total d’hores de treball mensuals dels empleats per compte d’altri.

A més dels treballadors que van iniciar una vaga nova, al juliol també s’hi han de sumar 22.446 empleats més que van mantenir les protestes iniciades mesos abans. Això fa que, tot i que es van registrar tres vagues menys que el juliol del 2016 (38 enfront de les 41 de l’any passat), el nombre d’hores en vaga augmentés respecte a les 293.480 que la patronal considera que es van perdre el mateix mes de l’any passat.

En total, des que va començar l’any, les hores destinades a vagues ja arriben als 6,3 milions. Aquesta xifra representa un 67,5% més que en el mateix període de l’any passat, segons l’informe de la CEOE. Fins al juliol, els representants dels empresaris han comptabilitzat 523 vagues (gairebé un 3% més que el 2016), a les quals s’han adherit més de 197.000 treballadors a tot Espanya: més del doble que fa un any.

Les vagues també augmenten al sector públic: entre els mesos de gener i juliol s’han fet 130 protestes secundades per 154.025 treballadors.

Ofensiva sindical

La patronal destaca que en aquesta comparació hi ha tingut molta importància “la repercussió de la conflictivitat laboral en el sector dels transports i les comunicacions durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol”, especialment les del sector del taxi, el metro de Barcelona i Madrid, Renfe i els estibadors.

Els sindicats, per la seva banda, argumenten l’augment de protestes pel cansament dels treballadors: “S’havia acceptat com a estructural un mercat de treball a la baixa, precari, amb més presència que mai d’empreses multiserveis com Eulen, permeses per la reforma laboral; els treballadors estan dient prou”, explica Laura Pelay, portaveu de la UGT a Catalunya. Per a Pelay, els treballadors “veuen exportacions rècord i bones dades macroeconòmiques però no noten que això els arribi a la seva butxaca i protesten per reclamar que es reparteixi millor la riquesa”. L’informe de la patronal qualifica les hores de vaga com a hores “perdudes” però no quantifica el cost econòmic d’aquestes hores no treballades.