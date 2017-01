Pensionistes i rendes altes, els únics que van guanyar riquesa durant els anys més durs de la crisi

En ple debat sobre la sostenibilitat del sistema de pensions i sobre la futura pèrdua de poder adquisitiu dels jubilats, les dades demostren que els jubilats són els únics que van incrementar els nivells de riquesa durant la crisi. Mentre que els més grans de 64 anys van aconseguir fins i tot guanyar més riquesa entre 2011 i 2014 (la segona fase i la més dura de la recessió econòmica), els més joves, de menys de 35 anys, van ser els que més la van patir, amb una caiguda de la renda del 22,5%.

Així es desprèn de l'última enquesta financera de les famílies publicada pel Banc d'Espanya, una estadística feta a partir d'entrevistes a més de 6.000 famílies i recopilant dades trianuals. La principal conclusió que se'n pot extreure és que els més grans i els més rics van sortir guanyant en termes de renda i riquesa, mentre que els més pobres i els més joves van patir durament la recessió.

La renda mitjana dels joves es va reduir un 22,5% i la dels jubilats va augmentar un 11,3%

En aquesta enquesta, el Banc d'Espanya estudia diverses variables. Dues de les més importants i diferenciades són el nivell de renda bruta (és a dir abans d'impostos i amortitzacions) i el nivell de riquesa neta (que és la suma dels actius reals i els financers menys els deutes de cada llar). Segons aquestes xifres, la renda mitjana de les famílies es va reduir un 9,1% el 2014 si es compara amb el 2011. Aquesta caiguda va ser molt més acusada per als grups de menys de 35 anys, que van perdre un 22,5% de la seva renda. Al contrari del que va passar amb els més grans de 65, que l'augmentaven un 11%. Si és té en compte la situació laboral, els assalarialts van perdre un 8% de renda en aquests tres anys, els treballadors per compte propi un 11,6%, igual que els aturats. En canvi, els jubilats l'agumenten un 11,3%.

Pel que fa al nivell de riquesa, la riquesa mitjana de les llars es va reduir un 22% de mitjana si es compara amb el 2011. Unes caigudes que, tal com constata el Banc d'Espanya, van ser "generalitzades, excepte per les llars amb un cap de família d'entre 65 i 74 anys i les que tenen un nivell de renda més elevat". El Banc d'Espanya també destaca, altre cop, que les llars que van patir una caiguda més accentuada del seu nivell de riquesa van ser els més joves i els més pobres.

Les llars amb la renda més baixa van perdre un 92% de riquesa, mentre que les de renda més elevada en van guayar un 5%

I per què són els jubilats, els que aguanten millor la crisi? Doncs tal com ha explicat el director general del servei d'estudis del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, les pensions van guanyar poder adquisitiu en un moment de caiguda de preus (es va passar de taxes d'inflació superiors al 3% el 2012 a valors negatius la segona meitat del 2014). A més, també és degut a l'efecte subsitució: segons ha explicat De Cos, els nous pensionistes que entren a substituir els anteriors sempre reben pensions més elevades.

Més desigualtat

Una de les xifres més alarmants és la pèrdua de riquesa neta del 92,2% per a les llars que formen part del grup amb la renda més baixa. En canvi, aquelles famílies amb més nivell de renda l'incrementen un 4,3%.

Si ens fixem en el nivell de renda, els més rics no l'augmenten, però, per una qüestió del tipus d'actius i de renda. El Banc d'Espanya posa de manifest que durant aquest període es va produir una baixada simultània del valor de la vivenda i pujada dels valors financers, cosa que explica l'augment de la riquesa dels més rics mentre la renda perd valor. Això s'explica també perquè el grup de famílies més riques són les que tenen uns actius més diversificats, sobretot els financers. De fet, són l'únic grup que tenen bona part dels seus actius financers amb accions. En canvi, el grup de famílies amb menys poder adquisitiu compta principalment amb comptes i dipòsits que serveixen per fer pagaments i només un 0,7% compta amb actius financers en forma d'accions o participacions.