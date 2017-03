El lloguer de luxe s’encareix a Barcelona menys que l’ordinari

260x366

A Barcelona, llogar un habitatge de luxe és ara un 5,4% més car que l’any passat. Ho corrobora un estudi publicat ahir per Lucas Fox International Properties, una agència immobiliària que opera al mercat espanyol. Així, el preu del lloguer de luxe creix, però a un ritme menys accelerat que el lloguer ordinari. Aquest últim es va disparar un 9% l’any 2016, segons dades de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat.

L’informe de Lucas Fox indica que el preu del lloguer de luxe a la capital catalana va ser, de mitjana, de 17,9 euros per metre quadrat durant l’últim trimestre del 2016. Un any enrere, aquest import se situava en 16,99 euros per metre quadrat. Segons la companyia, aquest augment ve donat per la creixent demanda de pisos de luxe per part de clients estrangers. De fet, només un 12% de la demanda prové del mercat espanyol. Els clients més habituals són els de nacionalitat britànica -amb un 12% sobre el total d’estrangers-, seguits dels holandesos -7%- i els francesos -7%-. De tots els clients, un 10% dels que lloguen una propietat posteriorment la compren.

El mateix informe, però, no aconsegueix definir un perfil de client, sinó tot el contrari. Aquells que lloguen habitatges de luxe van des d’estudiants de màster fins a pares amb fills amb un alt poder adquisitiu. Això sí, la majoria de clients estan interessats en zones cèntriques -l’Eixample o el Born-, tot i que també hi ha famílies que busquen propietats situades a prop d’escoles internacionals, en ciutats com Gavà o Castelldefels. Els preus del lloguer de luxe a Barcelona i la seva àrea metropolitana se situen entre els 1.800 i els 6.000 euros al mes, i la mitjana és de 4.571,58 euros. L’estudi també indica que els habitatges triguen una mitjana de 20 dies a ser llogats.

Els barris del futur

En el mateix informe es calcula que els preus al centre de la ciutat seguiran creixent entre un 6% i un 8%, però el futur dels inversors passa per altres barris de la capital catalana. Segons el director comercial de Lucas Fox, Rod Jamieson, “l’Esquerra de l’Eixample, Diagonal Mar i el Poblenou tenen una alta demanda pel que fa al lloguer, cosa que els converteix en un focus a tenir en compte per a inversors i compradors no europeus”.