El model que tenim

Amesura que els sectors econòmics s’han professionalitzat i han pogut competir, s’han concentrat geogràficament. La producció d’aliments no n’és una excepció, i és el que passa amb la producció hortícola espanyola, on Múrcia i Almeria representen més del 60% de producció del total d’enciams o coliflors. A Espanya, l’onada de fred que ens va afectar fa una setmana es va endur més del 30% d’hortalisses i n’ha multiplicat el preu per dos. Com ha sigut possible amb els mitjans que tenim avui en dia? Doncs perquè la producció en aquestes zones és molt sostenible. Tot i que la majoria d’hortalisses es produeixin en hivernacle, no tenen calefacció (el Mediterrani és la seva calefacció). A Holanda, Suècia, Noruega i Finlàndia ni han notat l’onada de fred; ells tenen calefacció als hivernacles.

Aquets fenòmens meteorològics extrems aniran a més amb el canvi climàtic. És ara quan hem de posar mesures per mitigar-los. L’agricultura sempre dependrà de la climatologia.