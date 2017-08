UGT denuncia 43 restaurants i hotels a la Inspecció de Treball per vulneració de drets laborals

El turisme és un dels principals motors de creixement econòmic a Catalunya, i l'arribada de visitants al país s'accentua especialment a l'estiu. Les últimes dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) assenyalen que, aquest primer semestre, la despesa dels turistes estrangers ha augmentat, i Catalunya és la comunitat que més recapta en aquest àmbit (un 22% sobre el total a Espanya).

No obstant, la situació laboral dels treballadors de l'hostaleria segueix preocupant els sindicats. "La restauració és el paradigma de la situació econòmica que està vivint aquest país", ha afirmat aquest dijous Carlos González, secretari general de la Federació de Serveis de Mobilitat i Consum d'UGT Catalunya. "El factor crisi decreix, arriben més turistes i es gasten més diners, però la situació dels treballadors és cada cop més precària", ha protestat González.

Arran d'aquesta situació, UGT ha decidit presentar aquest dijous una denúncia a la Inspecció de Treball contra una quarantena de restaurants i hotels de Barcelona que el sindicat considera que vulneren els drets laborals. José Antonio García, responsable d'UGT, ha afirmat que el nombre de denúncies "és simbòlic" perquè n'hi haurien pogut portar 300.

Segons el sindicat, a Catalunya hi ha entre 300.000 i 350.000 treballadors afiliats a la Seguretat Social en el sector de l'hostaleria en temporada alta. D'aquests, "240.000 pateixen frau laboral", ha assegurat García.

Les situacions en què es troben els treballadors d'aquest sector són molt diverses. "Un treballador de l'hostaleria treballa 60 dies més de mitjana que la resta", ha explicat el responsable del sindicat. García també ha apuntat que "en comptes de dos dies de festa a la setmana, aquest col·lectiu només en té un", o bé que les persones ocupades en el sector "treballen una hora més cada dia respecte a la resta". Aquests casos, tot i que predominen en les zones més turístiques, també es donen en establiments d'altres zones. "Hi ha un restaurant d'estrella Michelin a Barcelona els treballadors del quan fan cap dia de vacances; és penós i trist", ha sentenciat García.

Sens dubte, el gran problema d'aquest estiu i dels anteriors segueix sent la temporalitat. Segons García, "en l'hostaleria s'estan utilitzant els contractes de quatre hores mentre que se'n treballen vuit, fins i tot deu, i cobrant en negre".

Queixes per la reforma laboral

Per al sindicat, l'augment de la precarietat laboral es deu a la reforma laboral aprovada a principis del 2012. Carlos González ha assegurat que "si no s'aconsegueix tombar la reforma, la tendència seguirà augmentant i la regulació del sector serà cada cop més dèbil". El mateix González ha reconegut que "la situació cada any és pitjor" i ha lamentat les actuacions de la Inspecció de Treball han sigut insuficients. "La Inspecció ha d'actuar de forma contundent en tots aquells establiments on s'està incomplint la normativa per donar exemple i fer saber que la precarietat no és el camí a seguir", ha conclòs González.