Els sindicats desconvoquen la vaga dels estibadors prevista pel febrer

Principi d'acord per desconvocar la vaga prevista pels estibadors dels ports per aquest mes de febrer. L'Associació Nacional d'Empreses Estibadores i Consignatàries de Bucs (Anesco) ha comunicat aquest dimecres als sindicats que està disposada a negociar les futures condicions laborals dels treballadors i així ajornar l'aturada de l'activitat.

Els estibadors del port de Barcelona protesten pel Real Decret Llei que s'havia d'aprovar aquest divendres i que afecta les condicions laborals d'aquest col·lectiu. El Ministeri de Foment ha anunciat que com a mínim no aprovarà el Decret Llei fins al proper consell de ministres de la setmana vinent.

Així doncs, patronal i sindicats es donen un temps per seure i negociar amb la mediació de Foment. Malgrat tot, el govern espanyol ja ha avisat que les exigències dels estibadors no tenen cabuda dins el Real Decret perquè la Comissió Europea no ho permet, però sí que poden abordar-se per la via de la negociació col·lectiva, informa Efe.

La notícia arriba just després que ahir dimarts 14 de febrer tant el col·lectiu d'estibadors com Foment trenquessin relacions i anunciessin que es convocarien vagues els dies 20, 22 i 24 d'aquest mes. De fet, l'administració pública donava per acabada la negociació i s'instava a les parts a posar-se d'acord després de l'aprovació del decret.

Cal recordar que el cost d'una vaga d'aquest tipus tindria un impacte econòmic molt important. Segons el vicepresident de la Plataforma d'Inversors dels Ports Espanyols (PIPE), José Luis Almazán , tenir els ports paralitzats pot costar uns 50 milions d'euros diaris a l'economia espanyola.