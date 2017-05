El nou tàndem sindical espavila l’1 de Maig demanant sous més alts

Els fotògrafs s’arremolinaven a pocs metres de la pancarta que obria la manifestació de l’1 de Maig. Buscaven angle, esperaven, rebufaven, preparaven la càmera i tornaven a abaixar-la. Els seus objectius estaven fixos en una zona molt concreta, però no hi havia manera d’aconseguir una bona foto de la capçalera de la marxa del Dia del Treballador. La imatge que volien era la de Camil Ros (UGT) al costat de Javier Pacheco (CCOO). Però no hi havia manera, perquè la militància obrera no es deslliura del fenomen fan i se succeïen els admiradors que s’hi feien 'selfies'.

Aquest dilluns ha estat el primer cop que tots dos es trobaven a la manifestació com a màxims responsables dels dos grans sindicats catalans. Ros va debutar l’any passat, però Pacheco està al capdavant de CCOO des de fa només unes setmanes. Els seus predecessors, Josep Maria Àlvarez i Joan Carles Gallego, hi havien coincidit en set ocasions, però no els havia passat que el furor fotogràfic dels admiradors retardés fins a 12 minuts l’inici de la marxa, com avui.

Aquest nou tàndem ha donat impuls a una cita que porta anys en serveis mínims per la seva condició de festiu (agreujada ahir per un pont), l’esclat primaveral i una certa pèrdua de poder de convocatòria dels sindicats. Tots dos han mostrat sintonia i un discurs coordinat. Ros ha destacat que la jornada està centrada en “la recuperació dels salaris” i ha recordat que “la millora de l’economia s’ha traslladat als beneficis empresarials, però no als sous dels treballadors”. Pacheco anunciava una “ofensiva pels drets dels treballadors” i denunciava que “el creixement econòmic no ha arribat a les seves butxaques”.

La manifestació ha reunit polítics com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o la consellera de Treball, Dolors Bassa, que han reclamat que totes les competències en matèria laboral siguin catalanes; dirigents d’ERC com Marta Rovira o Joan Tardà; del PSC, com Miquel Iceta, o l’alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello.

Disfresses de William Wallace

A Madrid, els líders estatals de CCOO i UGT elevaven el to i advertien als empresaris d’un “calvari” si no apugen els sous dels treballadors, en una manifestació que ha estat molt marcada pels crits contra la “corrupció pornogràfica” que va denunciar Àlvarez, líder d’UGT.

La de Barcelona, sense deixar de ser modesta, ha estat la més seguida de les últimes edicions (amb 5.000 manifestants, segons la Guàrdia Urbana). Les percussions hi han ajudat, com la 'performance' dels joves de CCOO que s'han presentat a la cita disfressats a la manera del William Wallace a 'Braveheart'.

A la marxa hi reclamava els seus drets laborals l’Aitor, de 27 anys. “Amb aquest govern els drets no són segurs enlloc; no ens regalaran res i els hem de reclamar al carrer”, feia. L’Elena, amb samarreta de Podem, de 34 anys i treballadora de teleassistència, anava més enllà: “Que els de dalt guanyin menys, els de baix més i que no hi hagi propietat privada”. La Yolanda, administrativa de 53 anys, lamentava que “actualment la gent no té llibertat de queixar-se al seu lloc de treball”.

El Xavi, educador social de 41 anys, no ocultava una certa decepció per l’escàs èxit de convocatòria i feia anar la vista enrere: “Estem reivindicant coses que els nostres pares havien guanyat fa 40 anys”, deia. “Això parla de l’Estat on vivim, de l’estat d’aquí i el d’allà, que la reforma laboral la va voltar CiU”, afegia.

El José, paleta jubilat, recorria la manifestació amb una bandera comunista amb l’efígie de Lenin. “Reclamem un món millor per a tots els pobles; la lluita continua mentre existeixi el capitalisme”, deia. I llançava un avís: “El feixisme ha après molt, està fort i malauradament ja no existeix la Unió Soviètica”.