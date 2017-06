L’AMB promou el bon govern amb l’Agència de Transparència

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) basa en la transparència i el bon govern les seves prioritats polítiques. Per aquest motiu, s’ha dotat de l’Agència de Transparència, un òrgan intern que garanteix i impulsa una nova manera de governar que es basa en la transparència, la participació, la informació i el rendiment de comptes a la ciutadania. Aquest òrgan, que depèn directament de la presidenta, Ada Colau, és fruit de l’acord per al govern de l’AMB per al mandat 2015-2019, subscrit entre les formacions que integren el Govern Metropolità. “El bon govern no consisteix només a publicar els salaris, ni a prevenir la corrupció. També és rendir comptes, millorar les relacions público-privades regulant grups d’interès, els codis de conducta per als contractistes, els conflictes d’interessos”, apunta Gemma Calvet, directora de l’Agència de Transparència.

La missió principal de l’Agència de Transparència és integrar la transparència i el bon govern al funcionament de l’AMB, les entitats que hi estan vinculades i les empreses prestadores de serveis públics o entitats beneficiàries de fons públics. “Nosaltres focalitzem com a prioritat la formació i creació de coneixement en transparència i bon govern en aquesta primera fase d’implementació de la normativa. Ho hem dut a terme a través de l’aula de transparència, el programa de formació continuada que es va iniciar fa un any i mig i que inclou quatre sessions anuals i un seminari internacional anual. Amb això, hem creat coneixement, hem treballat interinstitucionalment amb altres organismes de transparència per crear consensos interpretatius de la llei i també per compartir bones pràctiques en l’impuls de la transparència i el bon govern”, assenyala Calvet. En l’àmbit de la formació, l’Agència de Transparència ha ofert jornades sobre dret d’accés i contractació pública, gestió documental i bon govern, conflictes d’interès i prevenció de riscos penals, i sobre la igualtat de gènere i la transparència. A més, vinculat a aquest aspecte i a partir del mes de setembre, l’Agència editarà Lux, una publicació que versarà sobre la transparència metropolitana. Es publicarà dos cops a l’any en català, castellà i anglès. “Neix per ser una revista amb visió humanista i dirigida al foment del bon govern”, diu Calvet.

Objectius i prioritats

La legalitat, la responsabilitat, l’objectivitat, l’ètica pública, el dret a la informació i l’equitat són alguns dels principis i valors pels quals es regeix l’Agència de Transparència. Al seu torn, l’òrgan també treballa per impulsar l’elaboració de protocols, recomanacions i informes sobre transparència, bon govern i prevenció de la corrupció, així com gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública i garantir l’ús efectiu d’aquest dret.

A aquest efecte, l’Agència de Transparència treballa amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de Catalunya. “Es garanteix la confidencialitat de la persona que demana aquesta informació i s’ajuda els serveis que han de lliurar-la, sobre quins són els criteris a seguir i si existeixen o no límits al dret d’accés”, explica la directora de l’organisme.

L’Agència també ha aprovat un programa de transparència metropolitana que permetrà dotar d’ajuts, a través de subvencions de concurrència pública, aquells municipis metropolitans que ho demanin, “des de la perspectiva de la innovació en el bon govern i la transparència per reforçar els seus mitjans materials en la dotació de recursos i per reforçar la coordinació en la implementació de la transparència”.

Consell Assessor

Entre els instruments amb què compta l’Agència per dur a terme els seus objectius també hi ha el Consell Assessor de Transparència Metropolitana, un òrgan de suport tècnico-jurídic i que està format per experts amb una trajectòria professional acreditada en l’àmbit de la transparència, l’ètica pública, el dret administratiu, les formes de govern democràtic i la gestió de la informació. En formen part Carme Ballbé, Àngels Bernal, Manel Camós, Victòria Camps, Tomàs Font, Joaquim Triadú i Josep Maria Vallès.

Entre les eines de què s’ha dotat l’Agència de Transparència per portar a terme els seus objectius destaca també la creació dels Enllaços de Transparència. Es tracta d’una xarxa que està integrada per 43 persones referents de cadascuna de les àrees de gestió de l’AMB, de les seves entitats vinculades i de les empreses prestadores de serveis públics.

D’altra banda, per impulsar la transparència en la igualtat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern s’ha creat el Programa Demèter, que ha obtingut el segell de validació per part de les Nacions Unides. “Aquest programa, que fomenta la igualtat, passa per la visibilitat de la situació de la bretxa salarial, de la presència de les dones en l’àmbit laboral i del seu accés als càrrecs directius”, apunta la directora de l’Agència de Transparència.

CLÀUSULES DE TRANSPARÈNCIA ALS PROCESSOS DE CONTRACTACIÓ

El passat 31 de gener, el Consell Metropolità va aprovar la inclusió de clàusules de transparència d’obligat compliment en tots els processos de contractació de l’AMB. “Hi ha voluntat en el procés de contractació que el sector privat o l’adjudicatari no es desentengui de les polítiques de transparència i bon govern. Si no es compleixen aquestes clàusules, el procés d’adjudicació pot resultar afectat. Per tant, és un reforç normatiu perquè s’ha bolcat el que la llei obliga en aquests casos”, assenyala Calvet. I és que des de l’aprovació d’aquestes clàusules, tots els contractes subscrits per l’administració metropolitana inclouen l’obligació dels adjudicataris d’informar sobre les retribucions dels càrrecs directius de les empreses que tinguin un volum de negoci amb el sector públic que superi el 25%, hauran d’informar sobre el personal adscrit al servei contractat i s’hauran de comprometre a facilitar qualsevol informació sobre l’objecte del contacte perquè es publiqui al Portal de Transparència o es pugui facilitar als ciutadans que ho sol·licitin. També recull el principi d’indemnitat de les persones que alertin sobre irregularitats. Així, es vol promoure un comportament èticament exemplar i prevenir la corrupció i els conflictes d’interessos.