'Nosaltres dos', de Xavier Bosch, i 'Patria', de Fernando Aramburu, els e-books més venuts d'avui a Amazon

Les novel·les 'Nosaltres dos' de Xavier Bosch i 'Patria' de Fernando Aramburu s'han coronat avui, fins a les sis de la tarda, els llibres electrònics més venuts en català i castellà, respectivament, segons les dades publicades per Amazon. En ficció catalana, el podi el completa 'Un home cau', de Jordi Basté i Marc Artigau, i 'Els vells amics', de Sílvia Soler.

També hi apareixen el recull de contes 'Quan arriba la penombra' de Jaume Cabré, el llibre d'articles de Carles Capdevila 'La vida que aprenc' i la novel·la 'La senyora Stendhal' de Rafel Nadal. El 'top ten' en català es completa amb 'Els hereus de la terra', d' Ildefonso Falcones; 'La set', de Jo Nesbo, i 'Mitja vida', de Care Santos.

Pel que fa als llibres en castellà, en segona posició hi ha 'La hermandad', de Marcos Chicot, i en tercer lloc 'Los pilares de la tierra', de Ken Follett. Eva García Sáenz acapara la quarta i la cinquena posició amb 'Los ritos del agua' i 'El silencio de la ciudad blanca'. Al rànquing també hi ha 'No soy un monstruo', de Carmen Chaparro; 'Todo esto te daré', de Dolores Redondo, i 'No voy a pedirle a nadie que me crea', de Juan Pablo Villalobos. La llista es tanca amb 'Te veré bajo el hielo', de Robert Bryndza, i 'Tu recuerdo es mas fuerte que mi olvido', de Paloma Sánchez Garnica.