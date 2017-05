L'anàlisi de Ricard Torquemada

L'inici del partit

Els primers minuts no van ser del tot bons, ja que no es va jugar amb el rigor necessari, malgrat que Luis Enrique ho va negar. Això va fer que el Barça, com bona part de la temporada, anés a remolc. Sense domini del joc, colpejat per un gol merescut d’un Eibar que va jugar com ho sol fer sempre, el Barça va passar-se el primer temps intentant remar contra corrent, fallant ocasions i sense ser un equip reconeixible.

L'orgull

A la segona part, perdent per 0-2, el Barça va lluitar fins a l’últim minut, tal com s’espera d’un equip com el Barça. L’equip no se sentia còmode, i va fallar ocasions clares, però tenia la sensació que havia de pagar les factures pendents de les errades comeses, com en les ocasions de Suárez i Messi, que no van parar fins a aconseguir marcar. L’equip no va estar brillant, però va mostrar l’orgull competitiu que té.

André Gomes

No tinc clar que el portuguès sigui titular com a lateral dret a la final de Copa, ja que segurament ho serà Mascherano, però André Gomes no va jugar uns minuts dolents com a lateral dret, una posició que potser no ocuparà mai més en la seva carrera. Però adaptar-se a una posició tan difícil vol dir que hi ha voluntat de triomfar, de jugar, de ser protagonista. Va defensar prou bé, va posar el cos i va moure bé la pilota.