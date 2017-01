El Barça colpeja més fort que la Reial i ja és a les semifinals

Passen els partits i el barcelonisme es grata la panxa satisfet, convençut que, efectivament, ha canviat l’escenari i la sort que abans tenia el Reial Madrid ara somriu al Barça. L’equip de Luis Enrique ja és a les semifinals de la Copa del Rei després de golejar una Reial Societat lluitadora per 5-2. Si a Anoeta ja s’havia enllestit bona part de la feina, a la tornada, en un estadi mig buit, el Barça va colpejar amb més força que els bascos en un partit amb moltes faltes, molt soroll i també molts gols. De fet, gairebé tots els xuts a porteria, a una porteria o l’altra, van acabar al fons de la xarxa. Si un partit s’ha de decidir així, gràcies a l’efectivitat dels seus jugadors, el Barça sap que té més opcions per guanyar, ja que pocs jugadors ensumen el camí del gol com Messi i Luis Suárez.

La pissarra del Barça-Reial Societat

El nom propi del duel, però, va ser el de Denis Suárez. Si el gallec ja havia fet el seu primer gol amb el primer equip blaugrana a Eibar, contra la Reial Societat va participar en les cinc jugades de gol, i va aprofitar la baixa d’ Iniesta per reivindicar-se i il·lusionar el barcelonisme. El seu joc va fer que els aficionats es posessin a somiar en les coses que pot arribar a fer en el futur aquest jugador amb cara de tímid però amb un munt de futbol a les botes. Denis va jugar al mig del camp acompanyat d’un altre jove amb cara de tímid, André Gomes. I al darrere, ocupant el lloc on sol manar Sergio Busquets, cridava i posava la cama un Mascherano que va deixar el partit amb molèsties. El mateix destí de Sergi Roberto, tocat i colpejat per Piqué de manera involuntària, que va deixar el seu lloc a un Aleix Vidal ja totalment integrat a la dinàmica del grup. Aleix Vidal, de fet, va participar de nou en una jugada de gol, el cinquè, i va demostrar l’estol de recursos ofensius que té.

540x306 Barça-Reial Societat / EFE Barça-Reial Societat / EFE

El barcelonisme somriu feliç, malgrat que contra la Reial Societat va faltar una mica de joc i control. Va ser un típic partit de Copa, d’aquells en què el resultat de l’anada condiciona l’espectacle. D’aquells en què els jugadors es volen revenjar per baralles del primer partit. Vela i Neymar se les van tenir, Yuri va buscar gresca i Suárez li va fer cas, jugant-se la vermella quan el va agredir. Un partit en què més d’un jugador, a cada banda, hauria pogut veure la vermella, amb tantes converses fora de lloc, teatre i picabaralles. La Reial Societat va sortir valenta i agressiva, però va topar amb l’efectivitat d’un Barça capaç de fer cinc gols quan va xutar a la porteria de Rulli tot just sis cops.

El trident demana tranquil·litat Denis Suárez va ser l’encarregat de fer el primer quan la Reial tancava en defensa el Barça i obligava Cillessen a repartir joc per superar la pressió rival. Umtiti li va pispar la pilota amb força a Xabi Prieto i cada membre del trident la va acaronar fins a fer-la arribar a Denis, que va fer el primer amb un xut creuat. Un gol abans del descans que no va fer defallir els homes d’Eusebio. Mascherano, però, havia manat al centre del camp amb la seva agressivitat i havia aconseguit que la baixa de Busquets no fes mal a un Barça que no es va complicar gaire la vida, buscant pilotes llargues quan calia per buscar Luis Suárez, que es va barallar amb absolutament tothom.

A la segona, els bascos ho van seguir intentant sense gaire fortuna, ja que la millor ocasió que van tenir va acabar amb una bona aturada de Cillessen, i en la contra posterior Neymar va rebre un penal d’ Iñigo Martínez que Messi va transformar en el 2-0 (min 55). El gol va acabar de trencar un partit sense control, sense pausa, d’aquells molt divertits però poc brillants. La banda sonora del duel van ser les pèrdues de pilota, els crits i els nervis. I els gols cantats per una graderia que va patir una mica quan Juanmi, aprofitant una errada defensiva blaugrana, va superar Cillessen amb una bona vaselina (min 62). El Barça, però, no va permetre que els bascos s’il·lusionessin i Luis Suárez, després d’una assistència de Messi, va fer ràpidament el 3-1 (min 63). La Reial hi va tornar amb un cop de cap impecable de Willian José (min 73), però va ser Arda Turan, que acabava d’entrar per Neymar, qui va tornar el cop amb el 4-2 (min 80). La cirereta la va posar un Denis Suárez cada cop més consolidat. El gallec, amb un cop de maluc, va intentar l’últim gol d’un partit estrany en què el Barça va obrir les portes de les semifinals a puntades de peu, amb una golejada que el situa com a favorit per guanyar la Copa. L’Alabès, el Celta i l’Atlètic esperen avui evitar-lo al sorteig.