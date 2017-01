Un Barça amb comodins

Si viure sense Iniesta ja és dur, encara ho és més si tampoc no es pot comptar amb Sergio Busquets. El Barça encarà el partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei d’aquest dijous contra la Reial Societat sense el migcampista vallesà, que té un esquinç de grau 1 del lligament lateral extern del turmell dret, tal com van confirmar les proves a les quals va ser sotmès ahir. Sergio Busquets, lesionat per l’argentí Escalante als 10 minuts de joc del partit al camp de l’Eibar, s’hauria d’estar uns 10 o 15 dies de baixa, malgrat que el Barça no va voler fer un pronòstic sobre quants dies estarà fora de combat. Però contra la Reial Societat, aquest dijous, i contra l’Athletic Club a la Lliga, aquest diumenge, no hi serà segur, i difícilment arribaria a un hipotètic partit d’anada de les semifinals de Copa del Rei dimecres de la setmana que ve. Luis Enrique haurà de buscar una solució, doncs.

Preguntat per aquest problema, el tècnic asturià va voler treure-hi importància i va afirmar que no es pot queixar, ja que disposa de tots els cromos possibles. “Pot jugar l’Ivan [ Rakitic], el Mascherano o el Sergi Roberto”, va afirmar. A la llista cal afegir-hi André Gomes, malgrat que aquesta temporada el portuguès només ha jugat dos partits en la posició de Busquets. De fet, aquesta temporada, quan s’ha volgut donar descans al jugador de Badia del Vallès o bé calia substituir-lo perquè era baixa, l’opció més habitual ha sigut Rakitic. Això ha passat tres cops, un dels quals al camp de l’Eibar a partir del minut 10. Lluny queda l’aposta clara per Javier Mascherano, que durant la primera temporada de Luis Enrique, la 2014/2015, va fer de migcentre en 12 partits, i sempre en partits en què el Barça va guanyar. D’aquests 12 partits, però, tres van ser amb Busquets a la gespa, jugant en una posició més avançada. Aquella temporada, Sergi Roberto també va fer de Busquets en quatre partits, i Rakitic, en un, de Copa contra l’Osca. Mascherano va ser el comodí preferit per a aquesta posició -que coneix de la selecció argentina i del Liverpool- en set ocasions, i Sergi Roberto, en quatre.

Aquest any, doncs, l’aposta més utilitzada ha sigut Rakitic, un canvi simbòlic, ja que el croat, en dues temporades, havia ocupat aquesta posició un sol cop. “Estic a punt per jugar on sigui”, va dir diumenge. Sergi Roberto suma molts minuts, però sempre com a lateral. Ara podria tornar a una posició que ha ocupat molts cops al futbol base. Amb Aleix Vidal creixent, Luis Enrique podria apostar pel reusenc i no pas per un Mascherano que fa molt que no juga en una posició que no sigui la de central. André Gomes va jugar de migcentre contra el Borussia Mönchengladbach a la Champions i l’Hèrcules a la Copa del Rei, partits poc importants, que fan pensar que el portuguès, un jugador amb una mitjana de duels guanyats baixa, no serà l’escollit.