El Barça reparteix el protagonisme i suma efectius a la causa

Gols per alegrar un gener costerut. El Barça sap que cremarà els torrons amb un calendari exigent amb dos partits per setmana, i Luis Enrique va decidir que el partit contra el Las Palmas era l’ideal per apostar per les rotacions sense embuts: Piqué, Sergi Roberto i Denis Suárez van quedar directament fora de la llista. I Iniesta i Neymar, sense escalfar a la banqueta, on van passar fred durant els 90 minuts mentre gaudien de la golejada dels seus companys contra el Las Palmas (5-0). Un equip que intenta aposta pel joc bonic però que va acabar oferint unes facilitats que els nois de Luis Enrique no van desaprofitar. La festa va ser completa.

Una cosa és el que aspires a ser i una altra de ben diferent la realitat. El Las Palmas s’inspira en el Barça: jugadors de la casa, possessió de pilota, pressió alta. I tot, amanit amb l’alegria vital del joc canari tradicional. Però una cosa és voler jugar com el Barça i l’altra poder-ho fer. Luis Enrique va guanyar clarament el duel tàctic a Quique Setién, introduint matisos tàctics i canvis a l’equip que van portar l’entrenador visitant a afirmar que per a ells potser hauria sigut millor que juguessin Neymar i Iniesta. Contra el Las Palmas va jugar un Barça ple de cares noves, un equip que es va entendre, va saber què calia fer i va donar a Luis Enrique els problemes que tot tècnic vol tenir: saber que té molts jugadors a punt per sumar-se a la causa. “Entrenar el Barça no és fàcil, tenir aquests problemes m’encanta. Tinc la millor situació: tenir tots els jugadors a punt i preparats per jugar”, va dir un Luis Enrique més optimista que mai. “Veient com treballen, crec en el meus jugadors més que mai. Hem jugat a un nivell molt alt. El 2017 he vist actuacions boníssimes encara que el resultat no hagi acompanyat, i ara el resultat ja acompanya”. El Barça vol ser campió. I pot ser-ho. D’altres, no.

Molts jugadors volen ser titulars al Barça però pocs poden aconseguir-ho. I el partit contra el Las Palmas, a més de permetre somiar a retallar punts al Madrid si punxa a Sevilla, transforma somnis en fets. Alguns jugadors van deixar clar que poden tenir més protagonisme durant la temporada. La jugada li va sortir tan rodona al tècnic asturià que en els últims minuts del partit reia amb els seus companys del cos tècnic en veure com Aleix Vidal, aquell jugador que semblava fora del club, celebrava com un boig el seu primer gol amb la samarreta blaugrana. Un gol just i merescut, ja que Vidal ha passat de rendir-se a lluitar per poder tenir minuts. I quan els té, els disfruta.

Vida més enllà del trident

El Barça no tenia cap més remei que fer rotacions en algun moment. El calendari de la Copa angoixa i carrega les cames, i just abans de jugar a Anoeta, rebre un equip atrevit no era una bona notícia. Però Luis Enrique va ser fidel a la frase que l’acompanyarà tota la temporada, demostrant que considera que aquesta plantilla és la millor que ha tingut, sacrificant de passada el trident per demostrar que, encara que no ho sembli, molts cops aquest Barça és molt més que aquests tres jugadors. La golejada contra els canaris va servir per demostrar que hi ha vida més enllà del trident. Però també va evidenciar que ells segueixen liderant la nau.

En una setmana marcada pels debats sobre com cal comunicar i interpretar les paraules sobre un fet tan obvi com que cal renovar Messi, l’argentí i l’uruguaià van obrir el camí de la golejada amb els tres primers gols. Suárez, en un moment dolç de joc, es va encarregar de fer el primer gol després d’una jugada en què André Gomes va fer l’assistència. En el concurs de trobar els interiors titulars, el portuguès va tenir de nou una oportunitat acompanyant Rafinha en aquesta posició, i malgrat que segueix transmetent certa fredor, va incorporar nous galons al seu uniforme. Tant ell com Rafinha van entendre bé com calia superar línies de pressió rivals, aprofitant la feina titànica de Busquets i les incorporacions d’Alba i Aleix Vidal, molt actius. El las Palmas va ser superat sempre per un Barça alegre que va anar al descans amb un sol gol, tot i que n’hi podria haver hagut més. “Ha sigut una de les millors actuacions que recordo sense la pilota, recuperant-la molt bé, estic molt orgullós, una actuació molt completa amb una feina defensiva espectacular de tots”, deia content Luis Enrique.

A la segona part, de fet, el Barça va acabar de desmoralitzar els canaris. Messi va aprofitar una errada de Javi Varas per sumar el Las Palmas a la llista de rivals als quals ha fet gols. Poc després, arribaven els gols de Luis Suárez i un Arda que no falla mai quan juga en atac. Tres gols en pocs minuts per sentenciar i permetre donar descans precisament a Suárez, André Gomes i Busquets. Descans per als que han de ser titulars en futures batalles i minuts per a Mathieu, un Rakitic malenconiós que ha perdut la titularitat i un Alcácer que no va trobar el gol, que sí que va recompensar la bona feina d’Aleix Vidal. Un gol per tancar una setmana en què sobre la gespa s’ha vist l’alegria que ha faltat als despatxos, amb incendis que, per sort, no arriben al vestidor. Ni a Messi, que segueix jugant com els àngels.