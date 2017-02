Escriure Usain Bolt i Muhammad Ali en una mateixa frase

Usain Bolt és un dels grans esportistes del segle XXI. Una figura reconeguda a tot el planeta que lluita per transcendir la seva època i convertir-se en immortal. En els premis Laureus que es lliuren a Mònaco el velocista jamaicà ha admès que la immortalitat "ho significa tot", i que immortal per a ell és que t'incloguin en la mateixa "frase que Muhammad Ali". D'aquesta manera, amb la seva afirmació, Bolt ha posat en valor la significació del boxejador per a la història de l'esport.

"La immortalitat és ser el més gran. Ho és tot per a mi. Veient les repeticions de les proves de Rio a la televisió, quan creuo la línia de meta i el comentarista diu 'ara és immortal', crec que va ser el millor comentari que he escoltat sobre mi", ha explicat l'atleta en una trobada amb periodistes internacionals que ha recollit l'agència EFE.

"Ser com Muhammad Ali és increïble, perquè ell era el més gran de tots", ha assegurat Bolt, qui aquest 2017 abandonarà l'atletisme després dels Mundials de Londres. Bolt va saber fa poques setmanes que havia de retornar un dels seus ors, el que va aconseguir a Pequín en la prova de relleus del 4x100, però que li han tret per positiu del seu compatriota Nesta Carter. "Va ser dur al principi, i trist. És una cosa que he d'assumir i sobre la que no tinc control. No puc fer-hi res, ho he d'assumir i ja està", ha sentenciat.

Bolt ha deixat clar que no reconsiderarà la idea de retirar-se al final d'aquest any: "segur que no". "Estic completament satisfet amb el que he aconseguit en el món de l'esport. Així que ha arribat el moment de marxar", ha explicat per argumentar la seva decisió: "L'esport d'alt nivell et limita i t'impedeix fer moltes coses que voldries. Com més vell et fas, més oportunitats et perds de fer coses. Només entrenes i entrenes".