El Caldes planta cara al Viareggio però cau a les semifinals de la CERS (2-0)

El Club Hoquei Caldes no s'ha classificat per a la final de la Copa de la CERS d'hoquei sobre patins després de perdre a les semifinals per 2-0 contra el Viareggio, l'amfitrió. El català Xavi Costa, un dels millors jugadors de l'equip italià, ha fet el primer gol local i en els últims minuts Xavi Rubio ha fet el segon. Els italians, gràcies als gols dels seus jugadors catalans, jugaran la final contra el Barcelos portuguès.