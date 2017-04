"A sports country": Catalunya explica al món el seu potencial esportiu

Catalunya està explicant aquests dies el seu potencial com a país esportiu a la fira Sport Accord, que va començar dilluns a Aarhus (Dinamarca) i que s’allargarà durant tota la setmana. Es tracta de la cita més important d’àmbit internacional per tot el món de l’esport, on Catalunya té un estand propi amb el lema "Catalonia, a sports country" amb té l’objectiu de mostrar a tot el sector el seu talent esportiu i les infraestructures de primer nivell del país.

La delegació catalana està formada per Gerard Figueras, secretari general de l’Esport, Gerard Esteva, president del Comitè Olímpic de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Antoni Reig, director del Consell Català de l’Esport, Francesc Serra, coordinador de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, Josep Escoda, responsable de tecnologia del CAR de Sant Cugat, Jordi Sans, director de la UFEC, i Sílvia Matesanz, del CAR.

"Hem pogut explicar Catalunya com a país esportiu a personalitats del més alt nivell internacional", ha dit Figueras. Entre les converses mantingudes per la delegació catalana destacada la xerrada amb el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, o els intercanvis d'opinions amb els alcaldes de Los Angeles i París.