El madridisme ha recordat aquesta setmana un dels seus ídols, Juan Gómez 'Juanito', mort fa 25 anys en un accident. I la figura de l'emblema blanc ha servit per llançar un missatge a Gerard Piqué, qui fa una setmana va posar en dubte els valors del Reial Madrid per les personalitats que apareixen a la llotja del Santiago Bernabéu. La frase la fa deixar Ricardo Gallego: "Juanito hauria saltat sobre Piqué com va fer amb Matthäus perquè haurien ofès un company o perquè haurien ofès al seu Madrid. Però hi seríem nosaltres al seu costat perquè no s'extralimités. Algú que no coneix els valors del Reial Madrid no ha d'opinar".

"Han passat 25 anys i al minut set es continua cantant 'illa illa illa, Juanito maravilla'. Això no s'ha fet amb cap altre, és perquè el públic està identificat amb ell, és inimitable", va afegir José Antonio Camacho en l'acte celebrat aquest dilluns al Santiago Bernabéu.