El Girona tanca els abonaments en arribar a la xifra rècord de 7.000 socis

El Girona ha anunciat avui que tanca la campanya de captació d'abonats que va arrencar al començament de la segona volta de Lliga en assolir la xifra rècord de 7.000 socis, que és el màxim que el club entén que pot assumir en aquests moments. L'eufòria que viu la ciutat de Girona amb el seu equip s'ha vist reflectida a les oficines del club després de vèncer aquest dissabte a Montilivi el Getafe i deixar el tercer classificat a 10 punts de diferència.

Els aficionats no volen perdre's l'oportunitat de poder viure aquest final de temporada com a socis, i avui s'ha arribat als 7.000 socis. Amb tots aquests abonaments en marxa, el club disposarà cada setmana de 2.380 entrades per omplir Montilivi, que es posaran a la venda a taquilles i a través d'internet, encara que també es reserva una quota per a l'afició visitant i per a diferents compromisos.

La Primera Divisió es veu més a prop que mai i, segons ha informat el Girona, avui s'han venut en menys de mitja hora les 350 localitats disponibles per acudir diumenge al Camp Nou Municipal de Reus.

En l'aspecte esportiu, l'equip tornarà als entrenaments aquest dimecres en espera de veure com evoluciona el lateral Mójica, que va haver de retirar-se durant els minuts finals del partit contra el Getafe per molèsties musculars.