El Barça castiga Gratacós per les seves paraules sobre Leo Messi

Pere Gratacós ha estat destituït com a responsable de Relacions Institucionals Esportives del Barça amb la Reial Federació Espanyola de Futbol "per haver expressat públicament una opinió personal que no coincideix amb la de l’Entitat, després del sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei celebrat avui a Madrid" segons ha informat el club. La decisió ha estat presa per Albert Soler, director d’Esports Professionals, que assumirà directament aquestes funcions a partir d’ara.

Gratacós no ha volgut valorar aquest matí, després del sorteig de Copa, la renovació de Messi, però ha dit sobre el jugador que " Messi no seria tan bo sense Iniesta o Neymar". Gratacós va entrenar a Messi, però dins del club ha generat malestar que no fos prou contundent lloant a Messi, ja que els jugadors ja s'havien queixat de les paraules del CEO Òscar Grau, qui havia dit que abans de renovar Messi calia tenir "sentit comú" per pensar en el preu econòmic.

Pere Gratacós continuarà vinculat al club desenvolupant la resta de tasques que ja exercia en el marc del projecte Masia 360