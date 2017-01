Indignació a l'Espanyol per una campanya polèmica de Turisme de la Generalitat: "Si estimes el Barça, estimes Catalunya"

"Si estimes el Barça, estimes Catalunya". Aquest és el lema que l' Agència Catalana de Turisme (ACT) ha triat per promocionar la destinació turística catalana i projectar la imatge de Catalunya al món en una campanya publicitària, en la qual col·labora amb el Barça, que ja ha aixecat polseguera.

El vídeo mostra les vivències reals de dos joves mexicans, els germans Cabral, que han visitat Catalunya i han viscut l’experiència blaugrana. "Es tracta, doncs, d’un espot produït a partir de les vivències reals de dos viatgers, perquè precisament el vídeo busca transmetre amb la màxima autenticitat possible, les emocions que qualsevol visitant pot obtenir de l’experiència Catalunya i Barça", explica el comunicat de la Generalitat.

L'espot no ha deixat indiferent a ningú. L' Espanyol ja ha anunciat que presentarà una queixa a la Generalitat. "Vendre al món que s'ha de sentir Catalunya a través d'un únic equip és fer molt petita la nostra terra i l'esport català. Ridícul", tuitejava des del seu compte particular Ramon Robert, conseller delegat de l'Espanyol. "Lògicament, l'Espanyol farà arribar amb tota contundència aquesta posició a la Generalitat, que hauria d'estar orgullosa de tot l'esport català", conclou Robert.

A 'El món a RAC1', el conseller delegat del club blanc-i-blau ha assegurat que "és ridícul que es basi una campanya sobre tota una terra en un sol equip" i ha indicat que durant aquest matí demanaran la retirada de la campanya o una modificació, perquè hi incloguin més equips. Robert ha assegurat que "ha rebut la trucada del secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i del de Turisme, Xavier Espasa" i ha comentat que han de ser "contundents". Sempre hi hem estat i no podem permetre aquestes coses. I per això exigim la retirada o modificació".

"Si sents un altre equip que no sigui el Barça no sents Catalunya?", s'ha preguntat Robert, que ha afegit: "Quan els jugadors que se senten catalans i representen Catalunya veuen això, entenc que se sentin molestos".

L'Espanyol, de fet, des del compte oficial de club, ha fet broma responent el missatge de la Generalitat en què anunciava la nova campanya, assegurant que ells estimen la Supercopa de Catalunya, el Catalunya-Tunísia, i afegint-hi: "Però estem molt orgullosos d'haver nascut a Samoa!".

@gencat @gencat We feel #SuperCopaCAT! We feel Catalonia vs Tunisia! But we are so proud to be born in Samoa! #wefeelSamoa #sentimSamoa