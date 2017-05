El FC Barcelona Lassa s'ha classificat per a les semifinal de la LNFS, la lliga de futbol sala, per la via ràpida, guanyant els dos primers partits dels quarts de final contra el Palma Futsal. En el segon partit, al Palau, l'equip blaugrana s'ha imposat per 5-1.

En les semifinals, el Barça es trobarà l' ElPozo Murcia, que s'ha desfet del Peníscola per 9-0.