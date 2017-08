El Liverpool dona carbasses de nou al Barça per Coutinho

El Barça prepara el seu debut a la Lliga d’aquest diumenge pocs dies després de presentar el brasiler Paulinho, el tercer reforç d’aquesta temporada juntament amb Deulofeu i Semedo. Paulinho es va entrenar per primer cop amb els seus companys a les ordres de Valverde ahir, en una jornada en què la direcció esportiva blaugrana va seguir treballant per poder reforçar la plantilla, tal com han demanat els jugadors i Valverde.

El Liverpool, però, va rebutjar una tercera oferta del Barça per Philippe Coutinho, segons la premsa anglesa. D’acord amb aquesta informació, que el Barça no va confirmar, la nova oferta estaria al voltant dels 114 milions de lliures esterlines, uns 125 milions d’euros. Fa pocs dies, Jürgen Klopp, tècnic dels reds, va afirmar que Coutinho segueix lluny del Barça, portant la contrària a Pep Segura, que havia afirmat que les negociacions anaven en la bona direcció. Tampoc hi ha novetats en el cas del francès Dembélé, apartat de la disciplina del primer equip al Borussia Dortmund, ja que vol marxar. El club alemany, però, considera que el Barça ofereix pocs diners.

Yerry Mina, blaugrana

Els mals resultats contra el Madrid i la pèrdua de Neymar han provocat que la direcció esportiva del club busqui solucions en els últims dies del mercat. La prioritat és incorporar com sigui Coutinho i Dembélé, però la mala actuació de l’equip ha obert debats sobre si també caldria incorporar un migcampista creatiu com l’ivorià Seri, propietat del Niça. Els informes que té el Barça parlen d’un jugador de bon toc però amb tendència a les errades, cosa que havia comportat que fos descartat fa setmanes. La carpeta, però, es pot tornar a obrir. Una altra de les conseqüència de la Supercopa és modificar la línia de treball a la defensa. Malgrat que el club no fitxarà cap central, finalment s’ha decidit exercir l’opció de compra sobre el futbolista colombià Yerry Mina, opció que portarà l’actual defensa del Palmeiras brasiler al Barça a canvi de nou milions d’euros. Mina, que va brillar a l’Independiente Santa Fe de Bogotà abans de marxar al Palmeiras, no arribarà fins al gener, quan ja estarà recuperat d’una lesió que ha patit aquesta última setmana.