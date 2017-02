Marc Márquez: “Si canvio m’aviseu directament i m’ho dieu a la cara”

El jove pilot cerverí, Marc Márquez ha recollit avui el premi internacional Ciutat de Lleida de mans de l’alcalde, Àngel Ros. Aquest reconeixement té com a objectiu promoure la projecció de Lleida i la seva àrea d’influència, a més de reconèixer l’aportació d’institucions i persones amb ressò fora de les terres de Ponent. Precisament en Marc Márquez n’és una d’elles. Vestit de manera informal ha arribat a la Paeria acompanyat dels seus pares i tiets però no del seu germà que no ha pogut assistir. Després de signar al llibre d’honor de l’ajuntament ha gaudit dels parlaments institucionals i s’ha emocionat força amb un vídeo que li han passat just abans de rebre el guardó Ciutat de Lleida. “Em fa molta il·lusió perquè és un honor porta el nom de Lleida i Cervera arreu del món. A més estic molt content pel vídeo que m’heu posat i que m’ha tocat bastant”, sentenciava un Márquez amb la seua eterna rialla a la boca.

El vídeo, elaborat pels organitzadors, ha mostrat diferents declaracions dels seus pares, les mestres de l’escola de Cervera on va estudiar de petit, del seu entrenador, Emili Alzamora, present a l’acte i fins i tot del gerent de Repsol, Antoni Brufau que és veí de Mollerussa i amb el qual Màrquez “ha de compartir una caragolada ben aviat”.

“El que més m’agrada és rebre aquests premis a casa i sobretot destacar que darrera del Marc hi ha un equip i una família que és una de les principals raons per les quals sóc aquí" Marc Márquez Pilot

Un jurat, format per persones de reconeguda trajectòria internacional, va fer públic el seu veredicte el passat 7 de juliol, després d’estudiar les diferents candidatures presentades. Rosa Maria Calaf, periodista i ex corresponsal de TVE a la Xina, com a presidenta del comitè avaluador, va ser l’encarregada de fer públic el nom de Marc Márquez com a guanyador d’aquesta edició.

“El que més m’agrada és rebre aquests premis a casa i sobretot destacar que darrera del Marc hi ha un equip i una família que és una de les principals raons per les quals sóc aquí” ha explicat el jove pilot guanyador de 5 mundials en les diferents categories.

El guardó, de caràcter honorífic, consisteix en una reproducció del Bronze d’Ascoli. És el document més antic on apareix, per primer cop, el nom en llatí de la ciutat de Lleida (Ilerda). La peça és la primera mostra original existent que representa la vinculació del nostre territori amb l’exterior. Altres guardonats han estat el docto r Roc Pifarré, la Universitat de Lleida, el dissenyador Custo Dalmau i l’Institut de Recerca Biomèdica, entre d’altres.

Márquez ha acabat el seu discurs recordant que no li agrada parlar en passat dels premis i que ja té el cap posat en el següent campionat de Moto GP que començara d’aquí a un mes. “De moment es presenta la temporada una mica millor que l’any passat i la moto ha millorat força i m’estic trobant bastant còmode”.