El jutge De la Mata envia Bartomeu, Rosell, Neymar i el Barça al banc dels acusats

L'últim tràmit ja s'ha superat. El jutge José de la Mata ha dictaminat l'obertura de judici oral pel cas Neymar. Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, el propi Barça, el Santos i el propi futbolista brasiler s'hauran d'asseure al banc dels acusats per respondre a dos delictes de corrupció entre particulars i estafa. El magistrat de l'Audiència Nacional ha imposat una fiança de 4,5 milions d'euros, a la qual hauran de fer front de manera solidària Rosell, Bartomeu, els dos clubs i l'expresident del Santos Odilio Rodríguez. En la interlocutòria de 47 pàgines, es donen 5 dies per dipositar la fiança o s'embargaran els bens necessaris de cadascuna de les persones acusades -nou en total, entre persones físiques i jurídiques-. A més, en concepte de responsabilitat per cobrir les hipotètiques futures multes, el Barça i el Santos han d'aportar 4,3 milions d'euros més cadascun.

El jutge considera que el traspàs de Neymar va ascendir a 25,1 milions d'euros, i no els 17,1 que va pagar el Barça al conjunt brasiler. Per això, segons l'escrit de De la Mata, el grup inversor DIS hauria de percebre 10 milions d'euros i no els 6,8 que va rebre per tenir el 40% dels drets federatius del futbolista quan es va dur a terme l'operació. Això sí, en l'escrit, De la Mata deixa constància i argumenta amb claredat i extensió que ell havia procedit al sobreseïment de la causa, però va ser la mediació de la Sala Penal de l'Audiència Nacional qui va obligar-lo a reobrir el procediment.

De la Mata deixa clar que ell va decidir tancar el cas

El juliol del 2016, just després que el club arribés a un pacte amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per admetre dos delictes fiscals en el fitxatge del brasiler, De la Mata va arxivar el cas: es tancava la carpeta iniciada per DIS. La Fiscalia de l'Audiència Nacional va recórrer la decisió del magistrat i, el setembre de l'any passat, la Sala Penal va obligar el jutge a reobrir la causa. Per això, en la seva exposició per obrir judici oral De la Mata deixa claríssima la seva posició i el que ha passat durant els últims mesos en aquest procediment. De fet, quan el van obligar a reobrir el cas el jutge va incloure entre els acusats Bartomeu, que no havia estat acusat per part de la Fiscalia.

Diu De la Mata en el text que el "rellevant" en aquest procediment que jutjarà el Jutjat Central del Penal de l'Audiència Nacional és "únicament determinar si l'eventual perjudici de tercers, en cas de produir-se, va ser mitjançant contractes simulats". I conclou: "I no existeixen indicis que els contractes referenciats de 2011 fossin contractes simulats". El contracte del 2011 és el que es va signar entre el Barça i l'empresa N&N, propietats dels pares del jugador i que tenia els drets del futbolista a partir del 2014, quan s'acabava la vinculació del futbolista amb el Santos.

Tampoc creu el magistrat que els contractes que es van acordar posteriorment, durant el 2013, fossin "pagaments encoberts". Un exemple, l'acord de disputar dos partits amistosos entre els dos clubs, que en cas de no jugar-se tindrien un cost de 4,5 milions per al Barça. "Un cop constatat que els contractes complementaris tenen existència real i contingut econòmic propi i, per tant, no són contractes simulats ni fraudulents", el fet de "determinar si els partits amistosos i els drets de preferència van formar part i en quina mesura del preu de transferència del jugador", és una qüestió que excedeix "l'àmbit d'aquest procés".

Temes de la FIFA

En l'escrit, el jutge considera que "queda fora d'aquest procés l'anàlisi del compliment o no" per part dels acusats de les "regles internes de la FIFA sobre traspassos de jugadors professionals". Són aquests organismes els que hauran "d'analitzar els comportaments i decidir si tots o algun dels implicats" han tingut "responsabilitats esportives, ètiques o disciplinàries". El jutge considera que el Barça i Neymar van "incomplir les obligacions" de la FIFA; "no van respectar el contracte que Neymar tenia signat amb el Santos"; "no van comunicar per escrit al Santos la intenció d'obrir (i tancar) negociacions"; "van negociar fora del marc permès dels últims sis mesos"; i van fer i rebre pagaments multimilionaris només vuit dies abans d'un partit transcendental per a la història esportiva del Santos". Però tot i això, "l es repercussions esportives, ètiques i disciplinàries estan fora de l'àmbit d'aquest procés".

En la llarga argumentació del jutge s'explica que "el mercat seguia tan obert que el Barça es va veure obligat a posar sobre de la taula gairebé 20 milions d'euros complementaris" per fitxar el jugador, tot i l'acord que ja havien signat prèviament. Una millora de les condicions que va exigir el brasiler i que el Barça va fer seva davant " el risc que Neymar no volgués acceptar el traspàs i decidís marxar a un altre club".

El jutge també especifica que els 40 milions que el Barça va pagar al jugador i que Neymar hauria de compensar al Barça si hagués acceptat una altra oferta (en realitat 53 milions d'euros), "pot semblar i és extraordinàriament alta", però en el món dels "fitxatges de superestrelles de futbol no és una quantitat exagerada que impedeixi l'accés al mercat als clubs que puguin permetre's ofertar en aquestes operacions". La "barrera d'entrada" que suposaven aquests 40 milions, segons la tesi de l'acusació particular de DIS, "era molt relativa", ja que hi havia "ofertes d'altres entitats esportives que assumien aquests pagaments".

Les defenses del cas tenen 10 dies per formular els seus respectius escrits.