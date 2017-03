Els Montal, una nissaga clau a Catalunya amb beates, industrials i presidents del Barça

Amb la mort d' Agustí Montal i Costa es tanca una pàgina de la història barcelonista i de Catalunya. Montal era membre d'una nissaga que havia viscut a primera fila els canvis més importants del país, en un camí iniciat a Arenys de Mar, la terra on tenien les arrels els Montal. De fet, un dels grans motius d'orgull de la família era tenir una avantpassada canonitzada, la Paula Montal (1799-1889), qui des de l'església va treballar per potenciar l'educació entre les nens, fundant la Congregació Filles de Maria, religioses de les Escoles Pies. Moriria a Olesa, on ajudava els fills dels obres caminant descalça. I entre els Montal va ser tradició ajudar econòmicament a les Escolàpies.

Mor l'expresident del Barça Agustí MontalLa família tenia les seves arrels a Arenys de Mar. Però va fer fortuna a Badalona, on Joaquim Montal Fita, el 1873, entra com a soci d'una empresa del tèxtil anomenada “Soler, Tours y Compañia”. El nom va canvia, naixent la “Soler, Montal y Compañia”, però el 1882 Montal ja va comprar la totalitat de l'empresa, deixant al capdavant del negoci els seus dos fills, Joaquím i Agustí. L'Agustí Montal Biosca va cuidar molt al seu fill, batejat també Agustí (1906-1964), qui seria el primer membre de la família en residir a Barcelona, però sense oblidar les arrels, ja que va ser president del Club Nàutic d'Arenys de Mar. Agustí Montal i Galobart casà amb Angelina Costa Compte i va tenir quatre fills: Agustí, Maria Àngels, Josep Maria i Enric. És a dir, l'Agustí Montal i Costa, nascut el 1934, era el tercer Agustí de la nissaga.

El 1929, l'empresa, en plena modernització, es rebateja com “ Montalfita” i els anys 30, aquesta ja era la fàbrica del tèxtil que més treballadors tenia a Badalona, més de 1.000. La família Montal, instal·lada a Badalona, comença a fer vida a Barcelona durant aquesta època. I comencen les donacions a hospitals i projectes educatius, però sempre des d'un punt de vista catalanista moderat. De fet, gairebé cap Montal va marxar durant la Guerra Civil. Es van quedar entre Badalona i Barcelona. El menut Agustí Montal, que llavors vivia al centre de Barcelona, recordava els bombardejos i com s'amagava al metro de Plaça Urquinaona quan l'aviació italiana bombardejava la ciutat. I també com el seu avi el feia fumar puros ja de menut. El record de l'avi Agustí, el primer en ser soci del Barça, va marcar tant al pare com al fill, és a dir, als dos futurs presidents del Barça. De fet, Agustí Montal avi va ser empresonar per milicians comunistes a una presó a l'inici de la Guerra Civil, però els obrers de la Montalfita van demanar a les autoritats el seu alliberament.

Un nen perdut, una llengua recuperadaEl 1939, comença la postguerra i els Montal recuperen el control de les empreses. Eren gent de bona família i van poder mantenir els negocis, malgrat que no havien fugit a zona nacional. La seva tradició catòlica ajudava. La catalanista, no tant. Fos com fos, els Montal van seguir vinculats al Barça i l'Agustí Montal net jugaria a la secció d'hoquei sobre herba. El pare, l'Agustí Montal i Galobart, entraria a la directiva durant els anys durs en que el règim franquista imposava els presidents. El més destacat d'aquella època va ser Enrique Piñeyro i de Queralt, Marquès de la Taula d'Asta, imposat per la Delegació Nacional d'Educació Física i Esports que llavors presidia el general Moscardó. Un militar que no tenia vinculació amb el Barça, però un cop dins, va aprendre a estimar l'entitat. El seu successor va ser el coronel Josep Vendrell, antic delegat d'Ordre Públic a la Corunya, qui era d'una família amb la qual els Montal tenien relació. El 1945 però, Agustí Montal i Galobart, qui feia de comptable a la junta, va presentar una moció demanant que es finalitzés la situació de provisionalitat que s'estava vivint a la direcció del club. La directiva va acceptar la proposta i el va elevar a la condició de candidat per ser president del club. Les autoritats van acceptar i el 20 de setembre de 1946, iniciava el seu mandat. Era el primer president des de Suñol i Garriga en no ser imposat pel règim: el van escollir els seus companys de junta.

540x306 Agustí Montal pare i fill / ARA Agustí Montal pare i fill / ARA

Durant els sis anys que Montal va presidir el club, el Barça va passar d'uns 20.000 socis a més de 30.000, va guanyar dues Lligues consecutives i es va fer un homenatge al primer president del Club, l'anglès Walter Wild, i a Joan Gamper, convidant el seu nét. Gamper no era una figura ben vista pel franquisme. Montal doncs, va iniciar una sèrie de petits actes de rebel·lió, modestos, en una època on calia portar-se bé amb qui manava. Montal de fet, va ser rebut per Franco molts cops. Durant la presidència de Montal es va a reunir la primera assemblea general de socis d'un club de futbol espanyol posterior a la guerra civil, en 1948, encara que va ser únicament a nivell de compromissaris. Si Montal fill fitxaria Cruyff, Montal pare fitxaria Kubala, convertint-se en el president del Barça de les 5 copes. Ell també seria clau en el futur Camp Nou, ja que el 1950 va obtenir l'acord favorable d'una Assemblea de compromissaris per comprar uns nous terrenys a l'extrem de la Travessera de Les Corts, propers al Cementeri i la Maternitat, on posteriorment es construiria l'actual Camp Nou. El 1952, finalment, va renunciar al càrrec.

El fill, llavors, era soci del club i seguia la tradició empresarial de la nissaga. Però la seva passió era el Barça. Montal i Costa entraria amb tot just 25 anys a la Junta directiva, ajudant molt Narcís de Carreras, membre d'una altra família catalanista de dretes. El 1969, Montal va ser elegit president del Barça amb 35 anys, derrotant a Pere Batet, qui el va acusar de catalanista durant unes eleccions que Montal va guanyar per poc, per 126 vots a 112. Montal i Costa recordava com en sortir del Camp Nou, en cotxe, va ser insultat per un grup de socis. Però ell sabia cap a on volia anar. Per exemple, amb ell es potencia el lema "el Barça és més que un club" durant els seus darrers anys de mandat.

El seu mandat va ser recordat pel fitxatge de Cruyff, el 0-5 al Bernabéu i la gestió de la transcisió. Montal recordava el dia que en saber que havia mort Franco, a Jaume Rosell, el gerent del club, li va caure el bust del dictador. I es va trencar. O el dia en que van fer que un nen es perdès, per poder fer sonar per primer cop el català pels altaveus de l'estadi, el 3 de setembre del 1972. Gran defensor del català, Montal el va introduir al butlletí del club i les actes de la directiva. A més, durant el seu mandat es va inaugurar el Palau Blaugrana i el Palau de Gel. I com no, es va crear un nou himne del club, escrit per Jaume Picas i Josep Maria Espinàs. També va ser ell qui va pagar el vitrall amb l'escut del Barça a l'església de Santa Maria del mar, fet per Pere Cànovas.

540x306 Agustí Montal i Costa / ARA Agustí Montal i Costa / ARA

El 1977, Montal va dimitir donant pas a les primeres eleccions lliures per a tots els socis, tal com ell sempre defensava. Després d'uns mesos amb Raimon Carrasco i Azemar presidint el club, a les eleccions de 1978 va guanyar Josep Lluís Núñez per davant de Ferran Ariño, trencant amb dècades de presidents vinculats a la industria tèxtil. Símbol d'una nova època, la construcció ocupava el lloc d'empreses més tradicionals.

Ja retirat del club, Montal i Costa va seguir com a soci, centrant-se en els negocis. De fet, va ser president de l'Associació industrial tèxtil cotonera, entre els anys 1979 al 1985. Però el 1989 no va poder evitar la fallida econòmica de la Montalfita. Va ser un cop moral per a Montal i Costa, qui també viuria un moment complicat, quan amb el seu germà Josep Maria i altres 97 empresaris catalans, va ser acusat el 1986 de frau a la Seguretat Social. Montal va acceptar la seva culpabilitat a canvi d'una sentència reduïda per no entrar a la presó.

A més, el 1982 havia estat candidat al Senat per Convergència i Unió, el partit al qual sempre donava suport. De fet, Montal havia donat suport a Ariño a les eleccions contra Nuñez del 1978 i va queixar-se per veure un president poc catalanista a la llotja del club. Posteriorment seria president de la Fundació Enciclopèdia Catalana entre 2003 i 2011, fidel a la tradició familiar de defensa de la cultura catalana, així com conseller secretari de La Caixa i de Gas Natural. Fidel a la tradició en els negocis dels Montal.

Montal, ja jubilat, va perdre la seva dona fa uns anys i va seguir tancant el cercle familiar, ja que sempre que podia, navegava per la costa del Maresme. Per davant d'Arenys, on tot havia començat.