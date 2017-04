Mor Jaume Llauradó als 73 anys

Jaume Llauradó ha mort durant la tarda d'aquest diumenge a un hospital de Barcelona als 73 anys. Conegut entre l'afició blaugrana per la seva feina com a president del Fòrum Samitier i per la seva condició d'excandidat a la presidència del Barça, va ser vicepresident del club sota el mandat de Joan Gaspart. El 2003 va presentar-se a les eleccions, però va ser el candidat amb menys vots (987) d'uns comicis que guanyaria Joan Laporta. Anys més tard, el 2010, va intentar repetir candidatura, però no va assolir els avals suficients per passar de pre-candidat. També va ser candidat a les eleccions a la Federació Catalana de Futbol del 2011. En els últims anys havia patit i superat un càncer.

El 1990 va fundar el 'Fòrum Samitier', organisme del qual n'era fins ara president del consell assessor. Va crear aquest organisme amb l'objectiu de promoure debats sobre temes culturals i esportius que tinguin incidència directa o indirecta amb les activitats del Barça. Amb el mateix Fòrum buscava estimular el barcelonisme i el seguiment del Barça. El 2012 va participar en la creació del Fòrum Fundació FCB, organisme que proposa el diàleg orientat al progrés del Barça i la discussió esportiva i ideològica, i per això estarà obert a tots els barcelonistes que vulguin assistir-hi.

"El Barça és el club esportiu més important del món, però també és important els seus valors, la seva història, la seva gent. Aquest Fòrum pretén plantejar temes de debat que poden ser importants per al club. Volem sentir les veus plurals per treure conclusions que ajudin el Barça a avançar i progressar", va definir-lo aleshores Llauradó.

Llauradó va cursar estudis a l'Escola Tècnica Universitària d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics. També tenia un Màster en Assessoria Fiscal i Dret Tributari per ESET. Era Tresorer de l'Agrupació Barça Veterans, Patró de la Fundació d'Antics Jugadors del Barça i de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.

També va ser l'organitzador, juntament amb TV3, del partit de futbol que organitza anualment La Marató, iniciativa benèfica que recapta fons per la investigació de diferents dolències i malalties. Així mateix, va ser President de la Comissió d'Esports de la Cambra de Comerç, del CD Hispano-Francès, o impulsor del Planet Futbol i de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes.