Neymar regna a l'Uruguai i acosta Brasil al Mundial de Rússia

Brasil té un pla. Des de l'arribada de Tite a la banqueta del combinat sud-americà, el conjunt liderat per Neymar s'està mostrant solvent. Aquesta passada matinada ha superat 1 a 4 l'Uruguai a Montevideo, un triomf que els col·loca amb 30 punts a la classificació, ben a prop de la classificació per al Mundial de Rússia del 2018. El conjunt local, que no va poder comptar amb el sancionat Luis Suárez, es queda segon de grup, amb 23 punts.

Malgrat avançar-se al marcador amb gol d' Edinson Cavani de penal al minut 9, el partit va caure del costat dels brasilers, liderats pel migcampista Paulinho i el jugador del Barça, Neymar. El primer va ser l'encarregat de marcar l'empat als 18 minuts de joc, i a la represa va repetir per situar en avantatge un Brasil amb les idees molt clares. Neymar va sentenciar el duel amb una vaselina magistral, després de caçar una pilotada llarga des de la defensa. L'atacant barcelonista en va tenir prou amb dos tocs, el primer en carrera per controlar la pilota i superar l'últim defensa uruguaià, i el segon per picar la pilota per sobre del porter Martín Silva. Amb el partit resolt, Paulinho va repetir als temps afegit per certificar el triomf brasiler a l'estadi del Centenario.