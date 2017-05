Regnar de nou a París, en el punt de mira de Nadal

Com és tradició, i malgrat que no feia un bon dia, Rafa Nadal va acabar saltant a la piscina del CT Barcelona acompanyat dels recollidors de pilotes del Trofeu Godó. Per desena vegada a la seva carrera, el jugador de Manacor es va imposar al torneig del club convertit en la seva casa esportiva. “De moment està sent una bona temporada; el físic acompanya i tot el que vull fer és gaudir”, deia un Nadal que va aconseguir evitar haver d’enfrontar-se amb Andy Murray, ja que el número 1 del món va caure contra l’austríac, Dominic Thiem.

Però Nadal no descansa mai. Tot i que el seu discurs sigui de gaudir, de no donar gaires voltes al futur, no fa res més que protegir-se en espera d’una temporada en què el seu somni seria poder tornar a guanyar sobre la terra batuda de Roland Garros, el torneig on ha aconseguit més glòria. Aquesta temporada Nadal ha demostrat que torna a rutllar sobre la terra batuda amb les victòries consecutives a Montecarlo i Barcelona. “Sempre es pot millorar en algun aspecte. És la meva il·lusió diària”.

Els triomfs a Montecarlo i Barcelona, però, han sigut treballats i especials. “Sempre penso que serà l’últim cop que guanyo. La lògica així ho diu”, deia prudent un Nadal que en derrotar Albert Ramos a Mònaco va convertir-se en el primer jugador de l’era Open del tenis (que va néixer el 1968) que guanya deu cops el mateix torneig. Menys de deu dies després, el de Manacor repetia la fita al Godó i ja pot dir que ha guanyat en deu ocasions dos tornejos diferents. En total, doncs, ha guanyat 52 tornejos sobre terra batuda, fet que l’eleva per sobre del jugador que fins fa poc en tenia més sobre aquesta superfície: l’argentí Guillermo Vilas. Aconseguir aquestes dues victòries era important també per poder recuperar la sensació de guanyar, ja que aquest inici de temporada era fins ara tan bo pel joc com frustrant pels resultats, ja que havia perdut les finals de l’ Open d’Austràlia i el Masters 1000 de Miami contra Roger Federer. O del torneig d’Acapulco amb Querrey. La major part dels tornejos perduts fins ara, amb l’excepció del mexicà, han sigut sobre pista ràpida. Amb la terra batuda és una història diferent. Malgrat tot, Nadal gaudirà ara de tres dies de descans abans d’encarar el pròxim torneig. “Me n’aniré al mar i desconnectaré. Ara toca estar tranquil i gaudir del moment” deia rialler.

Pujar a la quarta posició

El pròxim repte és el Masters 1000 de Madrid. I després, el torneig de Roma, també sobre terra batuda. Al Foro Italico, el balear sempre juga bé. Guanyar aquests dos tornejos, a més, tindria premi, ja que li permetria poder pujar fins a la quarta posició del rànquing de l’ATP just abans de Roland Garros. Actualment, Nadal ocupa la cinquena posició, motiu pel qual s’hauria de creuar abans de les semifinals del torneig francès amb un dels quatre millors jugadors de moment. “Per guanyar Roland Garros no necessito estar entre els quatre primers, sinó jugar al meu màxim nivell”, defensa Nadal, però l’ajudaria molt poder ser quart. Ara mateix té davant Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka i un Federer que ocupa la quarta posició i ja ha anunciat que no juga ni a Madrid, ni a Roma. Ahir, de fet, era a Seattle en un partit benèfic organitzat per Bill Gates. Federer, doncs, és l’objectiu de Nadal.

Amb el cos sense lesions i el joc de sempre, Nadal arribarà el pròxim cap de setmana al Mutua Madrid Open amb la moral alta. Si guanya a Madrid, a Roma, i després el Roland Garros, aconseguiria una doble fita: guanyar per primer cop en la mateixa temporada cinc grans tornejos sobre terra batuda i vèncer per desena vegada a Roland Garros. Ningú no ha guanyat mai deu cops un Grand Slam abans.