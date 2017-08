L'ambició del Reus iguala la qualitat del Girona (0-0)

A falta tan sols de set dies perquè l'Atlètic de Madrid visiti Montilivi, Machín segueix capficat amb qui reforçarà l'equip en la zona ofensiva. El cert és que cinc gols en vuit partits –comptant l'inaugural a porta tancada– no és un bagatge gaire esperançador, amb l'afegitó que n'hi ha tres que duen la firma de jugadors que competiran amb el Peralada i que en els últims cinc partits cap futbolista de la primera plantilla no ha vist porteria. I això que Stuani, cridat a ser la referència, ha donat mostres d'un talent que s'ha vist recompensat amb la seva convocatòria per a la selecció de l'Uruguai per als partits davant l'Argentina, el 31 d'agost, i el Paraguai, el 5 de setembre. Amb bones maneres, però, no n'hi ha prou. I tant Cárcel com Machín en són conscients. Per ser justos, també s'ha d'esmentar que l'equip no encaixa gaires gols –ha deixat la porteria a zero en tres dels últims cinc partits–, tot i que els rivals amb els quals s'ha vist les cares no tenen res a veure amb els que vindran la setmana que ve. El cas és que les sensacions comencen a preocupar. La confiança, però, continua intacte perquè tot procés requereix el seu temps. També, per al Girona. Ahir, a Reus, es va repetir l'empat sense gols obtingut el dia abans a Olot (0-0).

L'alineació escollida per Pablo Machín hauria de ser molt semblant a la que presenti en el debut a l'elit. Gorka; Alcalá, Bernardo, el nouvingut Muniesa –que debutava donant garanties de solvència i rapidesa en espais curts–; Maffeo, Aday; Pere Pons, Douglas Luiz, Borja García; Stuani i Marlos semblen haver agafat un avantatge que –ni de bon tros– és definitiu, ja que jugadors com Aleix García i Portu també truquen a les portes de la titularitat, sense tenir en compte els possibles fitxatges que encara han d'arribar. El ritme del matx, però, no va ser mai del tot esperançador. El conjunt gironí ho va intentar, més per actitud que no pas per encert –liderat en l'aspecte ofensiu per Douglas i en el defensiu pel tot terreny de Sant Martí Vell, Pere Pons, present en tots i cada un dels racons de l'Estadi Municipal de Reus–, en la primera presa de contacte després del xiulet inicial.

A partir d'aquí, va tornar a desaparèixer, superat –i no és el primer cop– per l'equip rival. Aritz López Garai, l'ara tècnic del Reus després de ser un dels components de la plantilla del curs passat, va fer debutar el nou reforç, Juan Cámara, en l'última prova d'una pretemporada molt exigent i que els ha enfrontat a entitats com l'Athletic Club i el Vila-real. Als reusencs, davant la manifesta superioritat mostrada, només els va faltar encert, especialment després d'un dubte defensiu que Gorka solucionava amb una bona sortida davant de Ricardo Vaz i d'un xut d'Edgar Hernández massa creuat.

Insuficient millora del Girona

Tot just començar el segon temps, el Girona demostrava voler capgirar la imatge amb dues arribades en els primers instants. Una centrada d'Aday i un gol ben invalidat a Marlos Moreno presagiaven un canvi de tendència que Campins es va encarregar de neutralitzar amb un eslàlom personal que no va acabar al fons de la xarxa per ben poc. Per si no n'hi havia prou amb el previsible joc dels gironins, Stuani errava un gol cantat després d'una precisa assistència de Marlos i enviava el xut al pal per més desesperació visitant. Amb el pas endavant mostrat tampoc no n'hi havia prou, i la sortida de pilota, massa irregular, acabava sempre en un no res. Massa senzill per a un Reus ben posicionat i amb una ambició mereixedora d'haver desequilibrat el marcador. El físic –que també juga un paper molt important en aquest moment de la temporada– no va ajudar durant el tram final d'un partit en què es va veure els gironins fent unes quantes imprecisions, com la que va dur Borja Fernández a llançar massa fora quan el gol ja es barrinava. Dimarts el Manchester City i d'aquí a una setmana –amb els primers punts en joc– l'equip de Simeone, posaran a prova un Girona amb molta feina per fer.