El Suprem ratifica la condemna de 21 mesos de presó a Messi

El Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de 21 mesos de presó a Leo Messi i una multa de 2 milions d'euros. El passat mes de juliol, l'Audiència de Barcelona va imposar una pena de gairebé dos anys al futbolista argentí i al seu pare, Jorge Horacio Messi. El jugador va recórrer la sentència i gairebé un any després arriba la resolució del Suprem, per la qual l'advocat de Messi, Enrique Bacigalupo, esperava deixar fora del procés el jugador. Bacigalupo va ser durant més de 20 anys magistrat del Suprem i esperava que el seu coneixement de com funciona el Tribunal permetés absoldre el futbolista. Finalment, no ha estat així.

En canvi, el Suprem sí que rebaixa la pena de presó al seu pare, de 21 a 15 mesos, com a "cooperador necessari" en els tres delictes fiscals entre els anys 2007 i 2009 que se li van atribuir a l'argentí, i que el van portar a defraudar 4,1 milions d'euros a la hisenda pública. Segons la resolució de la sala segona del Suprem, la rebaixa a Jorge Messi de la pena deriva del fet que hi ha un atenuant de reparació del dany després que s'hagin retornat a Hisenda part dels diners defraudats.

En la sentència, els magistrats qüestionen que hagin estat exclosos de l'acusació els assessors fiscals del jugador, el bufet Juárez Veciana, que es va desvincular del futbolista argentí i a qui, durant el judici a Barcelona, la defensa de Messi va intentar culpabilitzar de l'entramat societari.

La resolució sobre el cas Messi arriba tot just l'endemà que fos detingut l'expresident del Barça, Sandro Rosell, per un presumpte blanqueig de capital i pertinença a una organització criminal.