Xevi Pons perd una roda i queda sense opcions

Xevi Pons va quedar-se sense opcions de victòria al Dakar. El pilot català va sortir del traçat i va perdre una de les rodes del darrere del seu Ford. Aquest incident greu el va deixar fora de competició fins que va arribar la seva assistència mecànica.

Pons havia sigut segon en l’etapa pròleg però va tenir problemes en la segona jornada de competició, que tenia un recorregut de 803 quilòmetres (275 de cronometrats) entre les ciutats argentines de Resistencia i San Miguel de Tucumán. En cotxes, el triomf d’etapa va ser per al francès Sébastien Loeb (Peugeot), que, a més, va situar-se líder per davant d’Al-Attiyah (Toyota), segon ahir a un minut i 23 segons. El tercer lloc va ser per al Peugeot de Carlos Sainz, a més de dos minuts.

En motos, l’australià Toby Price (KTM) va adjudicar-se la segona etapa i es va situar líder de la general per davant de l’austríac Matthias Walkner (KTM) i el portuguès Paulo Gonçalves (Honda). Juan Pedrero (Sherco) va ser tretzè i va caure fins a la desena posició a la general. Laia Sanz (KTM) va perdre un lloc i ara és 26a.

Aquest dimecres es disputa la tercera jornada de competició, també en territori argentí, entre San Miguel de Tucumán i San Salvador de Jujuy. Un recorregut de 780 quilòmetres i 364 de cronometrats que es fa a uns 3.000 metres sobre el nivell del mar.