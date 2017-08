Anàlisi de Ricard Torquemada

Valverde

El tècnic busca i rebusca. Després d’unes primeres setmanes complicades, Valverde segueix buscant solucions i les va trobar, amb modificacions tàctiques. Alliberant Messi, estirant la posició de Sergi Roberto i recuperant la intensitat. Valverde no es deixa arrossegar per la inèrcia negativa d’aquests darrers dies i ha aconseguit trobar una proposta que ha servit per guanyar el primer partit.

La pressió

Sobretot a la primera part, el Barça va oferir una bona imatge pressionant molt. L’equip va optar per un joc físic, amb intensitat, evitant que el Betis no aconseguís tenir mai una sortida neta de pilota, tal com agrada als equips de Quique Setién. A la segona part l’equip va seleccionar molt més les jugades en què calia fer un esforç i es va dosificar. Cal destacar especialment la pressió de Deulofeu.

Sergi Roberto

Sense Neymar, que se n’ha anat per sempre, i sense el lesionat Luis Suárez, Ernesto Valverde va envoltar Messi per tenir-lo còmode. L’argentí va buscar un nou soci al mig del camp, algú amb qui tenir connexió. I va escollir precisament Sergi Roberto. Messi no confia precisament en qualsevol, confia en el jugador que per talent i estat de forma hauria de jugar tots els partits com a titular aquests dies.