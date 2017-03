Iniesta: "L'arribada de Ronaldinho va canviar el rumb del Barça"

Andrés Iniesta ha fet balanç de la seva trajectòria com a esportista i jugador del Barça en una entrevista amb Jorge Valdano que emetrà BeIN LaLiga aquest dilluns (22.00 h). El migcampista ha repassat els seus inicis a la Masia, difícils, i els seus grans èxits com a blaugrana. Fent referència a la seva primera nit a Barcelona, ha confessat que "si no arriba a ser per la mare", hauria deixat l'entitat en aquell mateix moment.

" L'arribada de Ronaldinho va canviar el rumb del club", ha comentat, rememorant l'etapa del brasiler, amb Frank Rijkaard a la banqueta. D'aquells anys n'ha destacat la final de la Lliga de Campions de París 2006. Tot i acabar al terreny de joc i aixecant el trofeu, Iniesta recorda que va ser dur no sortir d'entrada contra l'Arsenal: " Va ser un moment difícil", apunta.

El manxec també ha parlat de Guardiola i del canvi d'estil que ha anat patint l'equip. "Segons la meva opinió, Guardiola té una cosa molt significativa: et convenç. Les coses que et diu, moltes vegades passen", ha dit. "Potser el joc ha canviat, o no, però jo em sento igual de bé. Estic gaudint d'aquesta etapa com ho vaig fer de les anteriors", ha afegit.

En clau selecció espanyola, el jugador culer ha recordat la final del Mundial del 2010 i la celebració del seu gol, decisiu, a la final contra l'Holanda. "No soc conscient de treure'm la samarreta després de fer-lo. Va sortir sola. Tot va ser màgic, perquè gràcies a aquell dia Dani Jarque sempre serà recordat", ha explicat.