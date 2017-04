Leo Messi és el clàssic

Última jugada, últim segon, últim xut del partit. Jordi Alba gira el cap enrere i veu que Messi està sol a la mitja lluna. Li passa la pilota i l’argentí, sense pensar-s’ho dues vegades, engalta un xut amb l’esquerra que serveix per desfer l’empat i mantenir viu el Barça a la Lliga. Sense pensar-ho, s’acosta a la banda i es treu la samarreta, ensenyant al Bernabéu que ell és culer. Després s’acosta a l’àrbitre, que s’acomiada del futbolista amb un “enhorabona”, per marxar cap als vestidors mentre rep la felicitació de companys i rivals. El clàssic va tenir molts protagonistes, però cap de tan complet com el de Rosario, que per postres aconseguia a l’estadi del màxim rival el seu gol número 500 amb la samarreta blaugrana.

Messi va fer dues dianes: una que servia per empatar a la primera meitat i l’altra que decidia el marcador. Però el seu partit va ser molt més que l’efectivitat de cara a la porteria de Keylor Navas. Va dirigir el joc al mig del camp, va forçar l’expulsió de Sergio Ramos, va estar a punt de forçar també la segona targeta groga a Casemiro i va rebre una trompada a la boca de Marcelo que el va fer sagnar una bona estona.

Feia tres temporades que Leo Messi no marcava un gol en un clàssic contra el Reial Madrid. L’últim cop havia sigut el 2014, amb Tata Martino a la banqueta. Aquell dia, al Bernabéu, havia sigut decisiu -autor d’un hat trick, amb dues dianes de penal- perquè el Barça guanyés per 3 a 4. Aquest cop, també a l’estadi del màxim rival, va posar el seu segell. “ Messi és història del futbol. Fes-lo jugar on vulguis. A la dreta, d’extrem, de mitjapunta… si en té ganes, rendirà on sigui”, el lloava Ivan Rakitic, autor del segon gol al clàssic, una diana espectacular que només podia eclipsar l’ombra gegantina del davanter argentí. “Penso que la grandesa de Messi és que no deixa de sorprendre. Tants anys i segueix sent determinant. És un honor jugar amb ell i per al club és una benedicció”, afegia el capità Andrés Iniesta. “500 gols, marcar al minut 92, al camp del Madrid i que et serveixi per guanyar… a veure si encara haurem de demanar disculpes perquè Messi jugui al Barça”, responia Luis Enrique davant la insistència dels periodistes de Madrid sobre la importància del deu blaugrana a la gespa.

“Leo Messi sempre ens genera superioritat al mig del camp. Hem intentat que participés al màxim. Al mig era difícil, perquè hi havia molts jugadors. Ha participat bastant en la primera i molt en la segona. Per a nosaltres, aconseguir-ho és una gran notícia, ja que perquè ell pugui jugar així hem de fixar els futbolistes rivals en la línia defensiva”, comentava l’entrenador, satisfet que el seu pla hagués donat resultat i que l’argentí hagués respost a la gespa.

Màxim golejador del clàssic amb 23 gols

Leo Messi ja tenia el títol honorífic de màxim golejador en un clàssic Barça-Madrid, i això que feia sis partits que no aconseguia foradar la porteria de l’etern rival. Ahir al Bernabéu va ampliar el liderat. Suma 23 dianes en 34 partits, i 14 de les quals a l’estadi madridista. El de Rosario supera en l’estadística el mític Di Stéfano, que en va aconseguir 18.

Aquesta temporada, Messi ja ha fet 47 gols. Per vuitè curs consecutiu, el davanter de Rosario passa de la quarantena amb la samarreta blaugrana. D’aquests, 31 a la Lliga, en què lidera el trofeu Pitxitxi amb autoritat: vuit dianes més que el seu company Luis Suárez (23) i una dotzena per sobre del madridista Cristiano Ronaldo (19). El portuguès va ser protagonista al clàssic i va disposar d’un parell d’ocasions per superar la porteria de Ter Stegen, però li va faltar punteria.

El gol en l’últim sospir permetia a Messi aconseguir la seva diana 500 amb el Barça, des d’aquella que va aconseguir l’11 de maig del 2005 en un partit contra l’Albacete al Camp Nou. 500 gols en 577 partits, amb una mitjana de 0,86 per enfrontament, dels quals 343 són a la Lliga, 94 a la Champions, 43 a la Copa del Rei, 12 a la Supercopa d’Espanya, cinc al Mundial de Clubs i tres a la Supercopa d’Europa.