Al Barça li ha "passat factura" el calendari "bestial"

Hi ha dies que a Luis Enrique li costa atendre els mitjans, i aquest és un d'ells. El tècnic blaugrana ha fet una de les rodes de premsa més curtes des que s'asseu a la banqueta del Camp Nou, en dissonància amb el partit d'aquest diumenge al Calderón, on el Barça es juga bona part de les opcions de revalidar la Lliga.

L'entrenador ha escollit respostes curtes i a vegades críptiques. Per exemple, de l'enfrontament contra l'Atlètic de Madrid, només ha dit que "portarà les mateixes dificultats de sempre" però que serà "diferent del de Copa". Un duel, això sí, que tindrà "especial importància per als dos equips".

Luis Enrique ha esquivat parlar de la derrota del Madrid contra el València, ha insistit que "queden moltes jornades i és difícil guanyar partits per tots" i que "no és una setmana clau" per al futur de la Lliga.

Tampoc ha donat detalls sobre la setmana sense partit en dimecres ni del descans que han tingut els futbolistes. "Era la planificació de l'equip", responia al motiu per donar dos dies de festa als jugadors. "És la primera setmana llarga que tenim des de 2017. Això parla del calendari bestial que tenim, i que passa factura". Una setmana que ha servit per "descansar, preparar coses i analitzar-ne d'altres".

I, evidentment, tampoc ha parlat del soroll al voltant de l'equip després de la derrota a París i del mal partit contra el Leganés. "El vestidor, des que jo he estat a l'equip, sempre ha estat unit. Més content quan les coses van bé i menys quan les coses van malament".

Dinou preguntes en onze minuts i mig, abans de dirigir-se al camp d'entrenament per fer la darrera sessió prèvia al partit contra l'Atlètic de Madrid. "L'objectiu és guanyar els tres punts". I això ha estat tot.