No n’hi haurà prou amb els petrodòlars

Al propietari del París Saint-Germain se li ha ficat entre cella i cella que vol tenir el millor equip del món. I que vol tenir-lo ara mateix. A falta de trobar jugadors al futbol base, o de fitxar apostes de futur a preus assequibles, Nasser al-Khelaifi ha decidit treure el talonari i comprar les primeres espases. Al preu que sigui.

De moment el PSG ja ha fet efectiva la clàusula de rescissió de 222 milions d’euros per endur-se Neymar cap a la capital francesa. Diners que ahir va ingressar el Barça, requisit indispensable perquè el club català enviés a París el transfer, imprescindible perquè el brasiler debuti amb el nou club. A la tarda el PSG va rebre el vistiplau de la Federació Francesa, l’últim tràmit perquè pugui jugar diumenge al camp del Guingamp, en la segona jornada de la Ligue 1.

L’ambició, però, no acaba aquí. Amb el brasiler a la butxaca, l’objectiu següent del PSG és Kylian Mbappé. I l’operació, segons alguns mitjans, està molt madura. En total serien 180 milions d’euros per al Mònaco a canvi de la seva jove promesa, 160 de fixos i 20 més en variables. Resumint, més de 400 milions en el fitxatge de dos jugadors, als quals caldrà sumar-hi els sous -no menys generosos-. Xifres astronòmiques que han posat en alerta els grans clubs i la UEFA, i que poden comportar una sanció al PSG si no troba els anys vinents prou ingressos per compensar els beneficis. És a dir, si no compleix el famós fair play financer.

L’ètica financera

El Barça va ser el primer a dir que el PSG estava trencant l’ètica econòmica. Ara el club blaugrana ha trobat més còmplices dins el futbol europeu. Tot plegat arrenca el 2011, amb la imposició del fair play financer als clubs que participen en competicions UEFA. La norma estableix que s’ha de mantenir un equilibri entre ingressos i despeses, amb un màxim de 30 milions de pèrdues en tres temporades.

Segons un informe de l’agència Efe, si els francesos tanquen el fitxatge de Mbappé necessitaran ingresar 621 milions els propers tres exercicis. Ingressos que haurien de venir del negoci del futbol -taquilla, vendes, patrocini i drets televisius, entre d’altres- i no de la butxaca de l’amo, perquè la UEFA també controla la procedència dels diners. I si hi ha vincles entre l’espònsor i el propietari, s’analitzarà que els diners facturats s’ajustin al preu de mercat.

El PSG, de fet, ja n’arrossega un precedent: el 2014 va firmar un acord promocional amb Turisme de Qatar per valor de 200 milions d’euros. Després d’estudiar el cas, la UEFA va comprovar que s’havia inflat el patrocini, que en realitat tenia un valor de mercat de només 100 milions, la meitat. El resultat va ser una multa de 60 milions d’euros.

El PSG, si finalment acaba fitxant Mbappé, s’haurà gastat 402 milions aquest estiu amb el francès i Neymar. Després s’hi hauria d’afegir el salari brut. De Neymar es calcula que ingressarà uns 60 milions per temporada, mentre que el davanter francès en cobraria uns 24. Per fer els càlculs del fair play es té en compte el fitxatge més els tres primers anys de sou. La suma són 651 milions d’euros. Per tant, i segons l’informe d’Efe, el París Saint-Germain hauria d’ingressar, com a mínim, 621 milions els tres propers exercicis si no vol ser sancionat.

Si no compleix el fair play, el Comitè de Control de la UEFA pot dictaminar sancions. La més lleu, l’amonestació. I les més greus, la prohibició de participar en les competicions continentals o que no s’abonin al club els premis econòmics derivats de tornejos com la Champions.

Més valor de mercat

Que el club francès hagi incorporat Neymar i pugui fitxar els propers dies Mbappé significa que el seu valor de mercat com a entitat creixerà. Per tant, que pugui renegociar a l’alça el seu contracte amb Fly Emirates com a patrocinador principal. Però amb els petrodòlars no n’hi haurà prou, perquè aquest nou acord ha de correspondre al valor de mercat -per no tornar a caure en el precedent del 2014-. Una altra via d’ingressos són els drets televisius o el contracte amb Nike, la marca de roba que equipa el PSG.

La tercera via: vendre jugadors

Amb aquests diners de més, el club de Nasser al-Khelaifi millorarà notablement la facturació, però no en tindrà prou per arribar a compensar les despeses en fitxatges. La tercera via, doncs, passa per vendre futbolistes, i per una xifra suculenta, una opció a què s’ha negat rotundament aquest estiu.

El Barça ho sap bé, perquè s’ha trobat la porta tancada quan ha intentat contractar Marco Verratti, per qui s’havien posat damunt la taula uns 100 milions. Draxler i Di María són els altres noms que també hauria sondejat el club català. Per ara, amb un no com a resposta. Però pot arribar un moment en què l’entitat francesa no tingui més remei que reduir la plantilla i hagi de vendre al Barça o a qualsevol gran club europeu. Potser, fins i tot, revenent Neymar i Mbappé en un futur no gaire llunyà.