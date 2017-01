Guardiola: "No seré president del Barça, per a això ja hi ha Piqué"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha negat aquest dijous que estigui interessat a tornar al Barça en un futur per ser president del club blaugrana.

El tècnic de Santpedor responia així a les declaracions de l'italià Fabio Capello, que havia afirmat que Guardiola deixaria la banqueta algun dia per ser president del Barça.

"Vaig tenir la sort de ser entrenat per Fabio Capello i li diré que mai seré president del Barça ... Per a això ja hi ha Gerard Piqué", ha dit en la roda de premsa prèvia al duel de tercera ronda de la Copa d' Anglaterra (FA Cup) contra el West Ham. Piqué ha admès diverses vegades que aspira a presidir algun dia el club del qual ara és jugador: l'última vegada va ser en l'entrevista que li va fer Jordi Basté al programa 'Fora de sèrie' de TV3.

"No seré entrenador fins als 60 anys ... però, ep, que en tinc 45! Estic en un lloc perfecte per seguir treballant. En el futur vull fer alguna cosa més a la meva vida. Vaig començar molt aviat a jugar a futbol. Potser va ser inadequat dir l'altre dia que estic començant a acomiadar-me de la meva carrera", ha argumentat.