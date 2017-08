Xavi: "Ningú s'hauria imaginat que Neymar deixaria el Barça"

L'excapità del Barça Xavi Hernández, ara jugador de l'Al-Sadd SC de Qatar, ha assenyalat aquest dissabte que "ningú s'hauria pogut imaginar que Neymar deixaria el club" català, però s'ha mostrat confiat en les capacitats de l'equip d'aspirar a tots els títols. "És estrany que un jugador no vulgui quedar-se al Barça. És fins i tot molt estrany. Feia 17 anys que no passava, des que Luis Figo va marxar al Reial Madrid", ha apuntat en una entrevista al diari 'L'Équipe'.

Xavi ha dit que entén la decepció dels seguidors blaugranes amb el nou fitxatge del brasiler pel París Saint-Germain (PSG). "No va donar cap explicació. Se'n va anar del Barça sense fer una conferència de premsa ni res", ha lamentat el jugador, convençut que el Barça no s'esperava que cap entitat pogués pagar els 222 milions de la clàusula del contracte del davanter brasiler. Tot i que Neymar acaba d'arribar a París, el Barça continua sent un dels favorits per guanyar tots els títols: "Tenim Messi, el millor jugador del món; Suárez, el millor davanter; Piqué, Iniesta, Busquets, els millors en els seus llocs", ha afirmat Xavi.

Entre les opcions contemplades per omplir el buit deixat pel brasiler, l'excapità del conjunt blaugrana defensa especialment l'ivorià Jean Michaël Seri, conegut com 'el Xavi africà': "És fantàstic. Té el que a Barcelona en diem l'ADN Barça", ha afegit l'emblema del club català, que assegura que aquesta és la seva última temporada com a jugador, perquè amb 38 anys, encara que se sent bé físicament, "és hora d'acomiadar-me", ha confirmat.