S'exhaureixen les entrades per al Barça-PSG al Mini

Feia dies que s'anava avisant i aquest dimecres ja s'ha confirmat: el Miniestadi estarà ple a vessar per al Barça-París Saint Germain d'anada de semifinals de la Champions femenina del pròxim dissabte (18h). Si més no, des d'avui ja no queda cap entrada disponible de les més de 12.945 que s'han distribuït. El club ha informat aquest dimecres que ja s'han esgotat les localitats, que eren gratuïtes i que els socis i aficionats podien adquirir a través de la pàgina web o a les taquilles del Camp Nou.

Per evitar el col·lapse que va fer lent l'accés dels aficionats el dia del Rosengard, el Barça obrirà les portes del Miniestadi una hora i mitja abans de l'inici del partit. També s'informa que l'aparcament del Camp Nou estarà obert a partir de les 15h.

Els aficionats que vagin al Mini donaran color a les graderies amb banderoles, que el club repartirà a l'entrada. El partit es podrà seguir en directe a través de Barça TV o en streaming per www.fcbarcelona.cat.