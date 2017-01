Les dues errades del Barça, passades pel filtre del vídeo

Diuen que la millor manera de no tornar a cometre una errada és treure’n un bon aprenentatge i aplicar-lo. En fred, des de la tranquil·litat que dijous a la nit era difícil que tingués el vestidor del Barça en sortir de San Mamés amb un 2-1 frustrant. Diuen, també, que cal trobar una mena de reconciliació serena amb l’errada, entendre-la, acceptar-la com a part del procés per seguir avançant.

Potser divendres al migdia, després d’obrir els regals a casa amb la família, la plantilla del Barça va fer aquesta reflexió per valorar millor l’impacte de la derrota contra l’Athletic. I és que el conjunt basc va treure un rèdit majúscul de dues errades molt concretes dels blaugranes en sortida de pilota. Una primera d’Iniesta i una segona de Jordi Alba. “Esperàvem aquesta primera meitat –va admetre Luis Enrique després del matx–. L’Athletic, sobretot al principi dels partits, surt amb aquesta pressió que et va ofegant i que et costa i ha aprofitat dues bones accions, en dues sortides de pilota en què no hem estat encertats”. I és aquí on comença el procés de millora: revisar aquestes “dues sortides de pilota” poc encertades i entendre què les va provocar, perquè no tornin a passar. És l’únic cicle, i no pas els dels criteris arbitrals, que poden controlar el cos tècnic i els jugadors del Barça.

La pèrdua d’Iniesta en l’1-0

La primera acció decisiva és la del primer gol de l’Athletic, que ve d’una errada d’Andrés Iniesta a tocar del mig del camp. Tot neix d’una recepció molt baixa del manxec, que recull la pilota prop dels centrals.

540x306 Iniesta recull la pilota prop dels centrals Iniesta recull la pilota prop dels centrals

Decideix progressar en conducció per donar sentit a la seva maniobra de baixar a ajudar en la sortida de pilota.

Mentre Iniesta avança, l’equip es divideix en dos: un grup que queda parat i un altre que intenta aprofitar la intenció ofensiva iniciada pel de Fuentealbilla.

540x306 Iniesta avança en conducció i alguns companys s'aturen Iniesta avança en conducció i alguns companys s'aturen

L’escena que se li acaba plantejant a Iniesta té difícil solució sense assumir un risc excessiu perquè, d’una banda, té un grup de companys propers que li queden per darrere o al costat i que es queden aturats, veient-lo passar, i de l’altra, perquè acaba rodejat de 7 defenses bascos sense cap línia de passada clara.

540x306 Iniesta es veu rodejat per set jugadors de l'Athletic i filtra una passada impossible a Messi Iniesta es veu rodejat per set jugadors de l'Athletic i filtra una passada impossible a Messi

Neymar li pica a l’espai però en un tipus de passada llarga i alta que Iniesta se censura, Suárez i Sergi Roberto queden lluny del principal focus d’atenció, i Messi demana una passada filtrada que és massa estreta. Iniesta aposta per aquesta última opció i perd la pilota. Era difícil no fer-ho.

540x306 L'Athletic recupera la pilota i inicia el contraatac L'Athletic recupera la pilota i inicia el contraatac

Sobre la pèrdua, la transició de l’Athletic és impecable i el Barça queda massa obert en defensa. Aduriz condueix i fixa el tres contra dos en carril central, fins que assisteix a Raúl García amb prou avantatge sobre Umtiti.

540x306 Aduriz fixa Umtiti per mantenir l'avantatge del 3 contra 2 pel centre Aduriz fixa Umtiti per mantenir l'avantatge del 3 contra 2 pel centre

És llavors quan el 20 de l’Athletic es creua amb Williams, que treu del segon pal Gerard Piqué amb un desmarcatge en diagonal, i apareix sol a zona de remat, lluny de l’abast dels defenses del Barça que replegaven a corre-cuita.

540x306 Williams treu Piqué del segon pal, cap a on va Aduriz al remat Williams treu Piqué del segon pal, cap a on va Aduriz al remat

El mal refús de Jordi Alba en el 2-0

Poc després del primer gol, va arribar la segona ensopegada del Barça i, com la primera, pot ser una errada comprensible aturant el vídeo i rellegint la jugada. L’Athletic provoca un servei de banda favorable al Barça i Jordi Alba intenta donar ritme al joc i aprofitar que té a Iniesta aparentment sol, per fi sense un marcatge excessivament ferri de cap jugador local. Connecta amb el manxec, que atura la pilota per atraure l’atenció del defensa proper.

540x306 Jordi Alba vol sacar ràpidament per connectar amb Iniesta, sol Jordi Alba vol sacar ràpidament per connectar amb Iniesta, sol

És llavors quan Iniesta torna la pilota a Jordi Alba, esperant haver alliberat algun company amb el control i la pausa.

540x306 Iniesta controla per atraure un rival i alliberar Busquets Iniesta controla per atraure un rival i alliberar Busquets

De fet, la maniobra del manxec obre una petita escletxa interior per accedir a Sergio Busquets, però el de Badia tampoc contribueix a fer més neta la línia de passada perquè acompanya la jugada massa estàtic. En qualsevol cas, Jordi Alba no veu clar l’accés al migcentre –que hauria rebut una d’aquelles passades que acostumen a ser el parany de l’adversari per recuperar prop de la frontal de l’àrea– i opta per un rebuig cap endavant.

540x306 L'Athletic activa Aduriz com a tercer home per provocar el remat de Williams L'Athletic activa Aduriz com a tercer home per provocar el remat de Williams

Però l’execució de la pilotada, amb cama dreta, no és gens bona i regala la pilota a l’Athletic. A partir d’aquí, la jugada segueix amb una altra transició excel·lent, de manual, dels bascos contra un Barça que havia quedat massa descobert. La clau del gol, més enllà del xut espectacular de Williams, és l’activació com a tercer home d’Aduriz, que cedeix de cara al seu company perquè remati amb avantatge.