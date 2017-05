Els reforços del Barça B que ja saben què és jugar a Primera

El juliol del 2016 uns 30 radicals del Fluminense es van concentrar davant la seu del club de Rio de Janeiro per protestar pel mal moment de l’equip. Just aquell dia Marlon s’acomiadava dels seus companys d’equip, ja que marxava cedit al Barça. Quan va abandonar la ciutat esportiva els aficionats aplegats a les portes el van aplaudir perquè s’havia guanyat el seu cor, però la seva cessió va ser utilitzada per seguir insultant la directiva, que perdia un dels seus defenses amb més futur. En una bona operació, el Barça s’assegurava rebre cedit Marlon amb una opció per comprar-lo per poc més de cinc milions d’euros. Un bon preu per a un futbolista que ja portava 70 partits amb el primer equip del Flu, un dels clubs més tradicionals del Brasil.

Diumenge, 10 mesos després, Marlon debutava a la lliga espanyola amb el Barça, aprofitant la lesió de Mascherano a l’escalfament del partit contra el Las Palmas. El brasiler ja havia jugat al novembre uns minuts contra el Celtic a Europa, però a la Lliga el debut no va arribar fins a aquesta penúltima jornada. Marlon, titular al Barça B que jugarà el play-off d’ascens a Segona, se sumava així a la llista de jugadors del filial que han debutat a Primera amb Luis Enrique, una llista formada per Munir, Sandro, Masip, Gumbau, Samper i Aleñá. Durant els tres anys a la banqueta del primer equip blaugrana, de fet, el tècnic asturià ha fet debutar un total de 16 jugadors: Munir, Sandro, Samper, Edgar Ié, Masip, Halilovic, Gumbau, Kaptoum, Cantalapiedra, Juan Cámara, Borja López, Aleñá, Àlex Carbonell, Marc Cardona, Nili i Marlon. Però malgrat aquests debuts, el fil conductor entre el Miniestadi i el Camp Nou no acaba de funcionar. Sandro ja s’ha desvinculat de l’entitat, Jordi Masip ho farà aquest estiu, Samper i Munir han marxat cedits i homes com Aleñá i Gumbau no han tingut minuts. Marlon tampoc, malgrat que el brasiler és un dels clars exponents d’un fenomen que ajuda a tancar portes als futbolistes de La Masia: fitxar futbolistes amb experiència a Primera per fer-los jugar al filial.

Marlon va jugar un total de 70 partits en dues temporades amb el primer equip del Fluminense, entre la lliga, el torneig carioca, la Copa i competicions internacionals. Amb 18 anys ja era titular al Maracanã, on va agafar una experiència que ha sigut clau per marcar diferències a la Segona B amb el filial blaugrana.

Fitxar jugadors que han debutat a primera divisió comença a ser una tendència al filial blaugrana. “És millor fitxar abans a bon preu que haver de pagar milionades després”, expliquen des del club sobre casos com els de Nili -que ja havia debutat a Primera amb el Las Palmas-, Halilovic -que portava més de 30 partits amb el Dinamo de Zagreb, amb el qual també havia debutat a la Champions- o el central uruguaià Santiago Bueno -fitxat aquest estiu per reforçar el juvenil quan ja ha debutat amb el primer equip del Peñarol de Montevideo-. Una política que tanca la porta a molts jugadors de La Masia però permet incorporar homes com Marlon sense haver-se de gastar grans sumes. Aquests dies al Barça es recorda com el Madrid pagarà més de 60 milions per Vinicius Júnior, que diumenge va debutar a Primera al Brasil amb el Flamengo. Marlon, que ja portava 70 partits, costarà tot just 5 milions.

Mascherano, dubte per rebre l’Eibar

L’argentí Javier Mascherano pateix una petita lesió al bíceps femoral de la cama dreta i és dubte per a l’última jornada de Lliga, en què el Barça rep l’Eibar. El futbolista internacional argentí es va lesionar durant l’escalfament del partit al camp del Las Palmas i no va poder jugar ni un sol minut. Aquesta lesió va permetre el debut de Marlon a la Lliga, tot i que el defensa ja havia jugat un partit de la Lliga de Campions contra el Celtic el 23 de novembre, substituint Gerard Piqué.