“Era com la tercera part de París, un malson”

Alguna cosa s’està esquerdant i pot acabar trencant-se de tot en les pròximes setmanes. Luis Enrique va mostrar-se crític amb els jugadors per la seva actuació en el primer temps, en una de les rodes de premsa més sinceres del tècnic asturià, que no va protegir els seus homes després de la desfeta, com sí que havia fet a París. “La primera part ha sigut nefasta, semblava la tercera part del partit d’anada contra el París Saint-Germain; és greu, molt greu”, explicava com si ho reflexionés parlant sol, com si al davant no hi tingués un munt de periodistes sorpresos. De fet, el tècnic va afirmar que li costa molt creure en la remuntada, a diferència del que havia fet després de perdre per 4-0 a París. Mentre que encara en calent, a França, va dir que creia en el miracle; a Torí, no. Després de tornar a caure, d’una altra golejada, d’una altra decepció, alguna cosa s’està a punt de trencar. I només una segona remuntada podrà posar pedaços i evitar que els últims dies de Luis Enrique a la banqueta Barça no estiguin a l’altura del que s’ha vist durant les dues temporades anteriors, plenes d’èxits, títols i alegries.

“Tot i ser optimista de mena, també puc passar els meus moments de dol”, va dir Luis Enrique, que va admetre el bon joc de l’equip a la segona part, però, en canvi, va aparèixer més abatut, capcot que altres vegades, acceptant que no acaba de creure del tot a encadenar un segon prodigi consecutiu. “Si estem encertats podem fer quatre gols a qui sigui, però ara mateix no acabo de veure-ho clar”, va dir en italià, un idioma que parla des que va treballar a la Roma. Va arribar a dir que estava “incazzatto ”, és a dir, cabrejat, emprenyat. A Torí va ser un dia de fer autocrítica, d’admetre les errades després d’un partit no tan dolent com aquell de París, però que pot ser més dolorós, ja que és repeteix una golejada en contra. Andrés Iniesta va admetre al final del partit, encara en calent sobre la gespa: “Hem fet les coses malament, sobretot a la primera part, i la Champions et castiga amb aquests gols”. I Luis Enrique es pessigava sense poder-se creure que, altre cop, els seus jugadors no havien estat prou intensos. Tothom recordava el que havia passat al Parc dels Prínceps, un partit que no fa tant semblava molt llunyà, però que a Torí es va veure que era molt recent. “A la segona part hem sigut un equip, com a mínim, igual que la Juve, fent mèrits per marcar un gol”, deia Luis Enrique, que va centrar bona part del discurs en un primer temps decepcionant. “Hem regalat la primera part; hem estat nefastos, i això a la Champions és imperdonable”, va dir, sense alçar gaire la veu però utilitzant les paraules més dures per definir una actuació del seu equip en els últims mesos. “El posicionament i algunes coses més dins del terreny de joc estaven per sota del nivell requerit”, va deixar anar, tot i que després va voler-se situar al centre d’atenció, dient que ell era el responsable al 100% de la derrota. Però semblava una frase mig buida, que no podia amagar que ell admetia part de la responsabilitat, però no tota. “Tinc la sensació de reviure un malson. És una sensació lamentable com a entrenador, especialment a la primera part. El nostre posicionament a la primera part ha sigut nefast. A la segona part hem millorat però el rival també ens ha deixat fer circular més la pilota. Dies com avui tampoc hem tingut la mica de fortuna que hauríem de tenir... Ara mateix no tinc ni ganes de pensar. Demà serà el moment d’aixecar-se de nou i analitzar les coses que s’han fet malament”, va concloure.

Robert, optimista.

“Hem de creure en aquest equip: ja ha demostrat que pot remuntar un resultat advers, encara que al davant hi tinguem la Juve”, deia el director esportiu Robert Fernández. “A ells no els fa vergonya parar el partit, tancar-se en defensa... són gent amb experiència i saben administrar aquest tipus de partits. A nosaltres ens toca acumular gent en atac, i això genera un risc evident en defensa. No és fàcil, però podem fer-ho”, va afegir un Robert menys dur amb els jugadors que Luis Enrique, que va marxar pensatiu i moix de Torí.