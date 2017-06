El Barça Lassa fa fora Georgios Bartzokas

Després d'una temporada nefasta, el Barça Lassa de bàsquet ha explicat durant una roda de premsa d'urgència un nou canvi de rumb, el tercer en menys d'un any. El club ha fet fora Georgios Bartozkas. El tècnic grec tenia un segon any més de contracte assegurat amb un tercer opcional. Al segon entrenador també se li rescindeix el contracte.

"La temporada ha estat decebedora i els objectius no s'han complert. L'equip no ha donat la imatge que voldríem", ha dit Joan Bladé, directiu responsable de la secció.

"No ha estat una bona temporada del primer equip, però volem continuar posant en valor el model del club. El model funciona. Nacho Rodríguez passa a ser el màxim responsable de la secció, a nivell esportiu i de gestió", ha afegit Albert Soler, director d'Esports professionals. "El model no ha fracassat, però potser no s'ha aplicat bé. Els socis i els aficionats estan decebuts i des del club volem reconduir la situació per tornar a tenir un Palau Blaugrana il·lusionat", ha opinat.

"Hem acabat de corregir a l'organigrama el que pensem que no funcionava del tot bé. Creiem que era lògic esperar a final de temporada. Hem reconduït la secció. Rodrigo segueix formant part de l'equip, però les decisions passaran per Nacho", ha dit Soler.

"Estem fen autocrítica. Quan les coses no fan bé és per la suma de moltes coses que no acaben de funcionar. Des de la planificació fins a altres aspectes que no depenien de nosaltres, com la marxa d' Abrines i Satoransky. Hem tingut, a més, lesions, tot i que no vull que soni com a excusa. Quan les coses malament, acaben pitjor", ha resumit.

"No podem estar satisfets amb la temporada i no hem aconseguit els objectius. Tot i que ha estat una temporada atípica, la imatge no ha estat bona. L'equip no ha estat al nivell d'exigència del club. La raó no és només esportiva. La persona que ha de liderar el projecte del Barça ha de tenir unes altres característiques. Ens els pròxims dies seguirem prenent decisions. El nivell d'exigència ha de ser major, no hem estat a l'alçada del Barça que jo he conegut", ha reconegut Nacho Rodríguez.

Segons el nou màxim responsable de la secció, "el nou entrenador ha de liderar el projecte. Ha de ser un líder en tots els sentits i ens ha de portar a aconseguir els objectius. Hem de veure quina és la situació del mercat".

"No anem tard pel que fa a planificació. Tomarem decisions en funcions del mercat. L'objectiu és tenir un equip competitiu. El model de l'handbol és un bon exemple, el seu vestidor està unit i els jugadors estan compromesos", ha assegurat Rodríguez, que ha reconegut que la idea és que Joan Carles Navarro segueixi al club. "No depèn del que faci amb la selecció espanyola", ha recordat.

L'equip va abaixar el 27 de maig la persiana a una temporada indigna. Mal dissenyada i encara més mal retocada amb cinc pedaços temporals, la plantilla del Barça Lassa va posar punt final a un malson de temporada. El club, però, va repetir una vegada i una altra que cal diferenciar la viabilitat del model escollit dels resultats esportius del primer equip.

La desfeta del Barça Lassa a la Lliga Endesa es va sumar a la de l'Eurolliga, on per primera vegada des de l'any 2005 l'equip no va arribar ni tan sols als quarts de final. L'última decepció datava de quan al conjunt culer l'entrenava Joan Montes. Joan Carles Navarro és l'únic jugador que es manté en una plantilla en què també hi havia Rodrigo de la Fuente, actual mànager esportiu de la secció, i Víctor Sada, base del filial.