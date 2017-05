El Divina Seguros Joventut estudia els requisits per disputar la Champions League

El Divina Seguros Joventut ha demanat a la FIBA els requisits per participar a la Champions League. Tot i tancar la temporada en 14a posició, la Penya vol estudiar la viabilitat de disputar la competició europea que enguany ha estat guanyada per l’ Iberostar Tenerife. Altres clubs de la Lliga Endesa com el Movistar Estudiantes també s’hi han mostrat interessats.

"Hem acabat la temporada fa dos dies i ara tenim uns mesos per treballar algunes coses fora de la pista. Tenim moltes idees al cap, però moltes depenen de la situació econòmica. Si parlem en abstracte, ens agradaria jugar una competició europea, però hem acabat 14ens. Encara és prematur", ha assegurat Juanan Morales en declaracions al programa La Tertúlia de Televisió de Badalona.

"Si parlem en abstracte, ens agradaria jugar una competició europea" Juanan Morales President del Joventut

"Com a entrenador, quan més partits jugues millor perquè tens més ritme, però com a entrenador de club, hem de buscar un club sostenible", ha afegit Diego Ocampo. El tècnic de l'equip verd-i-negre també ha parlat sobre la seva continuïtat. "Tinc contracte i les paraules sobren", ha dit.

Menys equips, més diners

La FIBA va anunciar fa uns dies que la competició, que passarà de 40 a 32 equips, duplicarà el premi que s’endurà el guanyador, que serà d’un milió d’euros. Els conjunts es distribuiran en quatre grups de vuit. Els organitzadors també han introduït l’obligatorietat de comptar amb cinc jugadors de formació per plantilla.